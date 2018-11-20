阿翔、謝忻招待員工旅遊 砸30萬喊值得

阿翔（右）和謝忻。（百是提供）

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阿翔（右）和謝忻招待劇組員工旅遊。（百是提供）

胡瓜、阿翔、謝忻今年奪得金鐘獎最佳綜藝節目主持人，三人感謝《綜藝大集合》工作團隊的辛勞，分別用不同的形式表達謝意，阿翔與謝忻一起招待工作人員共13人去沖繩玩三天兩夜，兩人不只將金鐘獎的獎金全部貢獻出來，還自掏腰包近10萬元包下這趟行程的花費，請工作人員住飯店、吃燒肉、玩遊戲還加碼發獎金，十分大方。

此趟行程與景點全由阿翔與謝忻安排，兩人在出發前還特地拉出行程表，召開行前會議，整了工作人員一下說「大家都可以去沖繩(琉球)，但有2人要去小琉球勘景」，讓工作人員自己抽籤內鬥，因為工作人員常會想出許多奇怪的遊戲點子挑戰藝人與觀眾， 所以阿翔與謝忻特別依照節目精神，不只在出發前先整了工作人員，還在每一個景點都安排遊戲與大集合的工作人員高手過招，從台灣就已經製作與採買許多道具，例如假金鐘獎、象棋、玩具寶劍、氣球….等，還特別從台灣帶到沖繩去，讓工作人員傻眼，一趟員工旅遊怎麼會有這些道具在沖繩出現。

這趟旅行人員眾多，而且全程採自助行，阿翔坦言「要控制這麼一大群人真的很困難」。謝忻接著說「他們人多就算了，我們還要準備道具、準備遊戲，跟他們這些高手玩，太簡單的還會被他們嫌棄…主持好節目可能比讓他們聽話簡單」，兩人接著感性的說「很感謝有他們，只要到中南部錄影，他們凌晨2、3點就要出門，到現場溝通錄影狀況、陳設遊戲道具….等，沒有他們的努力，我們也沒辦法放心主持，金鐘獎，這趟旅行大約花了30萬，很值得啦」。

(中時 )

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