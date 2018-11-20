《刺激1995》情慾版真實發生！監獄女職員外遇殺人犯助脫逃

2018年11月20日 08:02 中時 徐桐炘

影集《監慾風雲》真實改編自2015年紐約史上最震驚的殺人犯越獄事件，描述兩名犯人透過一名獄中已婚女員工的幫助下從克林頓監獄逃脫，追查發現兩人皆與女員工有不尋常的性關係，彷彿電影《刺激1995》的離奇情慾版本，由美國男星班史提勒（Ben Stiller）執導，他動用一切資源想方設法進入事發地點克林頓監獄取景，他表示：「真正吸引我的是這個故事的真實性。」

《監慾風雲》決定開拍後，班史提勒跟編劇團隊立刻動手尋找關於這起越獄事件的細節，在殺人犯理查麥特（Richard Matt）主謀之下，夥同殺警入獄的大衛史威特（David Sweat）策畫逃獄，兩人誘惑已婚的獄中女員工緹莉米契爾（Tilly Mitchell）將工具藏在冷凍漢堡肉中，讓兩名囚犯鑽穿牢房牆壁、切開地下金屬管線，在惡臭下水道爬行近500公尺，從監獄外的人孔蓋鑽出越獄成功。

所有人對於在真實的監獄內拍攝，感到特別有壓力，獄中2500名囚犯就在拍攝現場幾公尺外，班史提勒堅持認為他希望極儘可能貼近真實，而最好的敘事方式就是儘量讓真正經歷這一切的人加入拍攝。派翠西亞艾奎特在劇中有不少情慾演出，感受極深的說：「你不會想待在監獄裡的，那是個完全不同層級的世界，非常可怕也相當令人興奮。」該劇於19日起每週一在FOX+推出新集數。

(中時 )