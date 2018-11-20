韓、陳對決後深深擁抱！兩人「耳語」內容引熱議

2018年11月20日 01:31 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄候選人韓國瑜，和民進黨候選人陳其邁昨晚展開「世紀辯論」，直球對決，兩人攻防時你來我往，辯論結束後，韓陳深深擁抱的同時，疑在對方耳邊竊竊私語，引發網民好奇熱議兩人「耳語」的內容。

辯論後韓陳最後一抱意外成焦點！據三立新聞網報導，韓國瑜和陳其邁在辯論會結束，兩人握完手，擁抱超過5秒鐘，雙方還互拍背，和剛剛唇槍舌劍的氣氛截然不同。

有PTT網民貼文說，剛剛看到有人激烈的吵架，結果突然抱了起來，還在耳邊竊竊私語，在講什麼，有卦嗎？

兩人到底在說啥？鄉民們回應超熱烈：「不是說不要罵那麼兇。」、「X，可不可以打小力一點。」、「晚上見。」、「等等一起洗三溫暖。」、「觀眾很好騙的，等等吃消夜。」、「你今天說得不錯。」、「我喜歡這PO，哈哈。」、「陳其邁真的要請宵夜啦，打太慘了。」、「X你X，剛才會不會太酸。」、「等等去喝一下，2個人戲演完了。」、「床頭吵架床尾和。」、「抱太緊了吧...。」、「感覺貼很緊。」、「會不會抱太緊。」、「等等約吃宵夜。」、「X，可不可以打小力一點。」、「回去多練幾年再來。」、「我們表現的不錯，終於把柯的鋒頭都搶走了。」、「後面還不錯，抱一起。」、「藍綠大和解，大家可以回家了。」

(中時電子報)