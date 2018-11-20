徐乃麟關注選情 24日投神聖一票

2018年11月20日 04:32 中時 洪秀瑛

曾國城（左起）、張文綺、徐乃麟。（華視提供）

《天才衝衝衝》已播出12年。（華視提供）

華視節目《天才衝衝衝》19日錄影，主持人徐乃麟被問到金馬話題，直言沒有看電視轉播，「跟我們最直接的金鐘我都不理了，何必看金馬」，開玩笑：「台灣1年拍不到2部電影，有什麼好看的。」

至於熱呼呼的選戰新聞，他說上屆總統大選抱著「管他媽媽嫁給誰」心態沒去投票，今年則是相當關注選情，天天看政論節目，「台灣能不能改變，就看24號了」，戶籍在台北的他，直說「當然要投票」。

主持人曾國城表示自己當天看完金馬電視轉播，對6度主持的陶晶瑩，誇她主持表現很好，「穩健啊」。對哪個橋段印象深刻？徐乃麟在旁笑「認真講，不要避重就輕」，曾國城想了好幾秒，吐出：「謝盈萱得女主角獎，我覺得滿激動的。」至於紀錄片女導演上台發言那段落，曾國城說：「我沒看到。」

近來《娛樂百分百》、《食尚玩家》傳出收攤消息，主持《天才衝衝衝》已12年的徐乃麟，嘆說「天下沒有不散的宴席，我們也不知道什麼時候會步上這個…不知道」，雖然《天才》甫獲金鐘獎，收視也穩定，但他仍擔心，對一旁的曾國城打趣說：「我們現在都有在規劃的，他在賣麵，我準備賣身啊。」

(中時 )