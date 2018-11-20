圓身女孩克蘿伊 選對衣服照樣殺

2018年11月20日 04:32 中時 陳張眾

克蘿伊從來無畏挑戰大膽印花，日前她出席2018薩凡納電影節時，即選穿PRADA 2019早春系列洋裝現身。（CFP提供）

私下積極運動鍛鍊的克蘿伊，不難看出她偏圓潤的身材。（CFP提供）

克蘿伊日前現身第75屆威尼斯影展《窒息》（Suspiria）首映禮時，就曾身著LV絲質洋裝現身。（LV提供）

克蘿伊因其清新正面的形象，受到包括COACH等品牌青睞，圖為由其演繹的COACH 2017春夏廣告。（COACH提供）

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）的身材議題，跟她與布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）分分合合的戀情一般，備受媒體關注。她接受《Variety》訪問時，更透露曾因身材被同劇男星羞辱，引起軒然大波。對於女性自主抬頭的時尚界而言，克蘿伊圓身腰線不明顯的身型，其實並沒有什麼問題，甚至還可以說是代表了部分女性共同的困擾，但要如何選對衣服，才是問題癥結所在。

眾所皆知，克蘿伊向來無畏挑戰大膽印花，日前她出席2018薩凡納電影節（SCAD Savannah Film Festival）時，即選穿PRADA 2019早春系列洋裝現身，復古幾何圖騰加上貼身的長袖、高領設計，反凸顯出她較為結實的肩膀，沒有刻意收腰的直身輪廓，亦沒有在視覺上起到加分效果。縱使短裙、高跟鞋已讓她有補救腿長的機會，但整體視覺上看來仍稍顯沉重，這也難怪讓網友懷疑她是否有得罪造型師之嫌。

而私下積極鍛鍊維繫體態的她，則在本月18日於洛杉磯舉辦的第10屆Governors Awards頒獎典禮上一雪前恥，亮麗登場。一襲出自LOUIS VUITTON（簡稱LV）的黑色訂製緞面禮服，除了用俐落的袖口剪裁修飾肩部外，前襟的低胸細節、腰部匯集的綁帶元素及若隱若顯的腿部線條，均起到拉長身形的效果。再搭配恰到好處的煙燻妝容和畫龍點睛的耳環，簡單、大器地烘托出她的明星氣質。

即便服裝品味惹人爭議，但克蘿伊清新正面的形象，仍受到包含COACH、AEROPOSTALE等品牌喜愛，演藝表現亦蒸蒸日上。繼即將於本周上映的新片《窒息》（Suspiria）外，年僅21歲的她，明年更將執起導演筒，和哥哥一起執導短片，令人不禁期待起她未來在戲劇及時尚方面的出色表現。

(中時 )