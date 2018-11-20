《台北歌手》團隊再推文學劇 金鐘視帝變農民

2018年11月20日 04:32 中時 洪秀瑛

演員群。（《日據時代的十種生存法則》素材空間提供）

吳政迪（右）。（《日據時代的十種生存法則》素材空間提供）

開鏡。（《日據時代的十種生存法則》素材空間提供）

今年金鐘獎最大贏家、獲得五項大獎的《台北歌手》原創團隊－內容物數位電影製作公司，持續進行文學作品改編的工程，此次改編台灣新文學之父賴和作品，翻拍成電視劇《日據時代的十種生存法則》，該劇於18日在新北市菁桐開拍。

憑《台北歌手》獲第53屆金鐘節目創新獎的製作人高君亭與陳南宏更預告該片將與《狂徒》的武術設計團隊合作，除了讓觀眾對於日治時期的政治氛圍有更深入的了解，也期待帶給觀眾不同於以往的視覺驚喜。

講述台灣第一才子呂赫若生平與文學作品的《台北歌手》勇奪五金後，內容物數位電影公司認為，這象徵開啟台灣文學作品影視化發展的潛力，延續對於台灣文學與歷史的關懷，內容物數位電影公司將持續規劃文學改編工程。首先接棒的是，描述台灣新文學之父賴和的《日據時代的十種生存法則》（暫訂，後簡稱《日》）。

因應戲劇時代背景以及劇中角色的設定，《日》劇由金鐘視帝吳政迪飾演賴和筆下具有群眾魅力的農民，即《一桿秤仔》中的人物秦得參。另外，過去曾參與過《我的少女時代》、《植劇場─姜老師，妳談過戀愛嗎？》演出的石知田，以及在電影《醉‧生夢死》和《自畫像》裡演技備受矚目的張寗演出。因故事背景為日據時代，演員都得接受學習客語和日語的挑戰。

此次《日》劇將由林宏杰導演執導，林宏杰過去曾以《偵探物語》一劇問鼎2006年金鐘獎導演獎，也透過《卡到了！》、《我們一起走走看看》等多部紀錄片記錄台灣的社會樣貌。製作人陳南宏表示：「此次與林宏杰導演的合作，是希望藉由林宏杰導演對於台灣社會的草根關懷，帶出賴和筆下台灣日治時期多樣的社會氛圍。」

本次作品將改編賴和的五部文學作品，包含「豐作」、「浪漫外紀」、「一桿秤仔」、「前進」和「蛇先生」。本劇將透過上述五部作品的串接，帶出1920年代知識份子與農民間價值觀的衝突，呈現小人物為求生存不惜挺而走險的無奈。製作人也強調，為了詮釋賴和《一桿秤仔》中，官逼民反後的動作畫面，這次特地與電影《狂徒》的武術設計團隊合作，希望在台灣本土的武術設計團隊指導下，呈現精緻流暢的動作場面，帶給觀眾不同於以往的視覺驚喜。

《日》劇並非單純由賴和文學作品改編，劇中將會安排賴和屈身獄中，與自身小說裡的故事人物的相遇。此外，每一集的片頭將安排劇情和角色帶出一首賴和的詩、散文或小說內容，切中該集故事的核心主軸。

更特別的是，劇中將如實呈現日本警察講客家話，陳南宏提及：「在總督府警察沿革誌裡面記載關於日治時期，為了統治便利，派出所都辦有台語和客語的課程。綜合以上幾點，希望能凸顯賴和作品真切反映出殖民時代的社會氛圍與小人物處境，也期待藉此擦出不一樣的文學作品詮釋火花，向賴和致敬。」賴和曾說過：「原來時代的進步和人們的幸福是兩回事啊！」《日》劇的出品，不只是向賴和致敬，更盼望藉本劇讓社會大眾更了解1920年代的台灣。

(中時 )