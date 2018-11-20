羽協理事長發聲明稿 盼中華奧會主席帶領台灣體壇度過難關

2018年11月20日 07:16 中時電子報 黃邱倫

台灣羽球選手近來在國際舞台表現得非常亮眼，不但有世界球后戴資穎，還有本季積分排名第一的男單名將周天成。然而中華奧會卻即將面臨因為「東奧正名」公投案可能會被國際奧會停權或是除籍的危險階段，因此，中華羽協理事長張國祚昨日發出聲明稿，希望中華奧會主席林鴻道能帶領台灣體壇度過這次難關，而張國祚也是國內第一位站反出來對東奧正名的單項協會理事長。

敬愛的林主席您好！

深知主席熱愛運動，長期關注我國體育運動發展，尤其自擔任中華奧會主席以來，積極推動各項奧林匹克活動，戮力帶領我國朝向積極創新的運動藍圖起飛，成果斐然，深獲中外人士肯定與推崇。

然此刻，一項正由民間團體推動的「東京奧運正名」臺灣公投第13案，即將於2018年11月24日進行投票，此舉公投結果或相關作為，將衝擊我國國際運動發展空間，並影響無以數計教練與運動員的基本權益，甚而敗壞我國整體體育運動發展生態。

我國自1971年退出聯合國後，經歷長達10年無法參加奧運及亞運的運動黑暗期，然經各界努力奔波以及國際友人協助，終在1981年由國際奧會於瑞士洛桑與國際奧會簽訂協議後，重返國際運動舞台。爰此，在這攸關我國運動發展存亡的關鍵時刻，希冀能藉由您的號召及帶領，團結全國體育運動有識之士，共挽狂瀾，突破難關。

臺灣不僅是一座美麗的島嶼，更有不少人形容「臺灣最美的風景是人」。因此，在此時此刻要導正或釐清國人對「東京奧運正名」的誤解及認知，勿情緒性投票，國人需要的是直接的震撼，已不是溫柔的呼喚，以下僅以國祚淺見供參：

其一，宜依程序盡速向國際奧會宣示，中華奧會絶無更名意圖及任何活動，且不論國內公投的結果為何，中華奧會仍將依循國際奧林匹克憲章，恪盡國家奧會責任與義務，持續推展國際奧林匹克運動。

其二，中華奧會宜盡速透過各式媒體網絡，邀集國內教練及知名選手現身說法，並匡正社會大眾對東奧正名的誤解及觀念，動之以情，懸崖勒馬，“不要讓運動黑暗歷史重演”刻不容緩。

其三，評估召開國際記者會之可能，邀集國際運動組織友人、國際知名運動員、國際單項運動組織或具影響力之中外人士，表達中華奧會對國際奧會及奧林匹克憲章之實踐與維護意志，持續發揚奧林匹克精神與意旨不變。

國祚籲請林主席帶領大家，為勞苦功高的教練及選手們，為永續我國體育運動的發展，邀請曾經在2017臺北世大運、2018亞運會場上為選手加油，或在羽球場上為球后戴資穎，周天成等選手吶喊喝采的全國國人們，共同支持與維護我國運動員參賽權益! 勿情緒性投票! 黎明前雖最為黑暗，但曙光必將來臨！ 謹以此與主席共勉！

敬祝

鈞安！

中華民國羽球協會 理事長 張 國 祚 敬上

民國107年11月19日

(中時電子報)