狗來富！夜市彩券攤商賣出300萬頭獎

2018年11月20日 07:08 中時 柯宗緯

俗話說「狗來富」一點都沒錯！高雄夜市彩券攤商鄭曉馨飼養松鼠博美「仔仔」及柴犬「 iho」，「兄弟倆」一到攤子報到，當天立即開出刮刮樂頭獎，今年大年初一更刮出300萬頭獎，客人也愛護這對可愛的狗兒，會包「紅包」作為獎勵。

她表示，家中經濟狀況不甚理想，丈夫因車禍粉碎性骨折無法謀生，身障的她須賣彩券維持家計，所幸3個女兒逐漸長大成人，乖巧懂事不需她掛心，而因緣際會下，收養這兩隻可愛的「毛小孩」，為忙碌、乏味生活添加樂趣。

她說，2歲的「仔仔」相當懂事乖巧，平常多是帶牠到攤上「幫忙招呼客人」，客人看到仔仔，不管有沒有消費的，通通都會停下駐足，被牠圓滾滾的大眼睛、可愛吐舌動作及毛茸茸的身形給吸引眼球。

她直呼，在夜市擺攤10多年，從來沒有這麼好運過，今年剛好是農曆狗年，這對「兄弟」到彩券攤報到後，接連開出頭獎。過年期間更創造買氣，相較鄰近5個攤販，生意應接不暇，大年初一開出300萬、4個100萬等大獎。

她說，客人中大獎，都會主動包「紅包」，讓她去買些羊肉給「仔仔」吃，牠也吃得津津樂道，更「賣力」招財。她提到，原本認為遙不可及的開店夢，在今年達成了，友人彩券行經營不善，無償讓她接手，令她圓夢當老闆，除了自身努力外，也認為是狗狗帶來的好運氣。

(中時 )