11月20日三大報頭條

2018年11月20日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●高雄市長政見辯論會19日舉行，藍綠雙雄唇槍舌戰2小時，處處機鋒；韓國瑜最後打廉能政治牌，宣誓「當選市長若貪汙放棄假釋關到死」，陳其邁則以自身人格擔保「我是弊案絕緣體」並要求韓要以同樣標準檢視慶富等案。

●「加速推動都市更新」是國民黨籍台北市長候選人丁守中的重要政見，但為因應都更之後，房屋稅可能提高，影響住戶參與都更意願，因此丁守中主張，都更後房屋稅不漲為原則，對僅有1戶的自住者，房屋稅可逐步調降至零，盡量降低市民負擔。

●民進黨新北市長候選人蘇貞昌再爆財務不清！國民黨新北市議員林國春、林金結19日質疑蘇貞昌「超越基金會」700萬元人事費，真正執行僅62萬元，疑為長女蘇巧慧競選立委鋪路，蘇應說明公益基金會與家族間關係。對此，蘇貞昌強調，基金會由新北市主管多年都沒問題，質疑是選舉烏賊戰術。

●國民黨新北市長候選人侯友宜19日遭綠營指控借貸1500萬元給新壽公司董事長林坤正，事後卻未申報；侯友宜痛斥綠委段宜康抹黑造謠，是選舉文化最卑劣、民主過程中最恥辱的一件事，並酸段宜康「他的曲棍球不但沒有吞，卻一直在製造曲棍球！」

◎旺報

●大陸國家主席習近平20日訪問菲律賓，他先在菲律賓媒體發表署名文章稱，此行將謀畫兩國關係發展藍圖，加強戰略溝通，通過友好協商妥善處理分歧，加強海上對話合作。對北京而言，此時訪菲，習近平除確保菲律賓在南海議題上繼續與大陸站在一起，更重要的是，可以藉此訪問再度表態南海事務不容域外國家插手。

●大陸國家主席習近平和美國副總統彭斯18日在APEC上針鋒相對後，20日訪問菲律賓，有輿論解讀習近平此時回防南海意味濃厚。大陸國關學者朱鋒表示，中美兩國對南海爭議的根源，在於對「航行自由」的定義分歧，雙方必須就此展開對話及溝通。

●美日軍事專家近日指出，中國最大的弱點就是地緣政治、沒有盟友，只要美國強化在南海的軍事存在及聯合地區盟友，就能在南海議題上打敗中國；但實際上，美、日、澳、印「四方安全對話」近日在新加坡舉行，聯合聲明中對於大陸的論述輕描淡寫，因為印度與美日澳三國不同調。

●川普政府將「頭號假想敵」由俄羅斯轉為大陸，南海更將成為中美引爆點。東亞統合研究中心執行長蔡翼建議，大陸軍方應建立全球空天實時預警系統，以高科技遙感衛星監控情資，專家稱此一構想為「龍睛計畫」，以應對來自北美大陸等彈道飛彈。

◎工商時報

●為因應肥咖條款上路，財金部會大選後擬加速研擬「海外資金匯回管理運用及課稅條例」專法，引導台商資金回流。除設立專戶控管資金流向外，據悉，專法上路一年內，將匯回資金投入5＋2產業創新、長照、前瞻等實質投資，擬給予10％優惠稅率，第2年予12％，以獎勵台商將資金優先投資台灣。

●美國對外貿易戰開打至今除了提高多項關稅之外，如今更打算擴大出口管制。商務部工業安全局（BIS）周一提出14項可能在未來實施出口管制的新興科技，包括人工智慧、數據分析及機器人等創新領域，估計將引來矽谷科技業反彈。

●繼中興通訊、福建晉華後，傳美國將再度出手制裁中國科技業者，此次鎖定監視設備龍頭海康威視，切斷它所仰賴的美國晶片供應鏈，持續打擊「中國製造2025」計劃。

●美國及中國之間的貿易戰，已經由相互加徵關稅，走向科技技術的對峙局面。美國日前出手對大陸DRAM廠晉華進行出口限制，導致晉華「一夕滅門」，連同晉華的合作夥伴聯電也面臨魚池之殃。而就在大陸官方有意針對包括美國美光在內的三大DRAM廠進行反壟斷調查之際，美國立即擴大反制，擬對14類新興及基礎技術出口管制。

(中時電子報)