妖怪有人性？《物怪之里》揭人心靈最深層的黑暗

舞台劇《物怪之里》探討人性與妖之間。（圖取自再現劇團 Facebook）

友善列印
中時電子報
／整理報導

妖怪也有人性嗎？人可能成為妖怪，妖怪也有可能成為人？就在「一念之間」！古典鄉野奇譚中的「台灣妖怪」為原型、嫁接現代都市傳說，推出以此為命題的系列創作首部曲，將過去曾在歷史／政治的權力流動中，或佚失或變形的這些「文明恐懼之物」，重新召喚至劇場裡！再現劇團即將於2018年11月23日至12月2日於華山1914文化創意產業園區（拱廳）演出獨創劇本《物怪之里》。

「每一次我越是想要表現得像個人，我就覺得自己離真正的人越來越遠。」再現劇團在歷經階段性工作坊：【獅化：身體／物件訓練計畫】與【造物：城中之獸】的累積，《物怪之里》的表演策略將進一步擴大「人合物為怪」的思維，挪借表演者的形體，並以無生命的物件為介質，召喚那想像之物現身，並在「半人半偶」的操作／扮演中，呈現出似人非人、似妖非妖、亦人亦妖的怪奇詩意。

此次要演出的《物怪之里》由導演葉志偉與劇場編劇王詩琪聯合編寫。作品中部份的妖怪特性和內容參考何敬堯老師的《妖怪臺灣》及臺北地方異聞工作室的相關著作。除了已經存在於文獻中的台灣妖怪之外，導演葉志偉帶領演員李玟瑤、林育賢、張釋分、陳佳豪、辜泳妍、黃煒翔等人，在排練期間透過自身對於社會的觀察，整理和發展出屬於現代妖怪，並利用偶戲的方式呈現，除了邀請到偶戲設計劉郁岑協助設計、製作戲偶，本團演員陳佳豪、林育賢也有參與偶戲製作。透過偶讓妖的形象更加具象化。透過演員操縱偶戲的部分，呈現人妖之間的關係，重要的是透過這些角色，試圖窺探和表現出現代人於社會中面對種種現實困境時扭曲的心理狀態。

在這成團適逢十年之際，本團將以古典鄉野奇譚中的「台灣妖怪」為原型、嫁接現代都市傳說，推出以此為命題的系列創作首部曲，將過去曾在歷史／政治的權力流動中，或佚失或變形的這些「文明恐懼之物」，重新召喚至劇場裡，透過現實與想像交織的世界觀、在都會叢林水泥廟宇的縫隙中，以故事自我詰問、滲透當代人心靈最深層的黑暗。

再現劇團《物怪之里》

時間：11/23-12/02

地點：華山1914文化創意產業園區-中3館2F拱廳

(中時電子報)

再現劇團 Facebook
《物怪之里》

北部、東北部短暫雨！中南部高溫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。