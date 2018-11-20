妖怪有人性？《物怪之里》揭人心靈最深層的黑暗

2018年11月20日 05:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

妖怪也有人性嗎？人可能成為妖怪，妖怪也有可能成為人？就在「一念之間」！古典鄉野奇譚中的「台灣妖怪」為原型、嫁接現代都市傳說，推出以此為命題的系列創作首部曲，將過去曾在歷史／政治的權力流動中，或佚失或變形的這些「文明恐懼之物」，重新召喚至劇場裡！再現劇團即將於2018年11月23日至12月2日於華山1914文化創意產業園區（拱廳）演出獨創劇本《物怪之里》。

「每一次我越是想要表現得像個人，我就覺得自己離真正的人越來越遠。」再現劇團在歷經階段性工作坊：【獅化：身體／物件訓練計畫】與【造物：城中之獸】的累積，《物怪之里》的表演策略將進一步擴大「人合物為怪」的思維，挪借表演者的形體，並以無生命的物件為介質，召喚那想像之物現身，並在「半人半偶」的操作／扮演中，呈現出似人非人、似妖非妖、亦人亦妖的怪奇詩意。

此次要演出的《物怪之里》由導演葉志偉與劇場編劇王詩琪聯合編寫。作品中部份的妖怪特性和內容參考何敬堯老師的《妖怪臺灣》及臺北地方異聞工作室的相關著作。除了已經存在於文獻中的台灣妖怪之外，導演葉志偉帶領演員李玟瑤、林育賢、張釋分、陳佳豪、辜泳妍、黃煒翔等人，在排練期間透過自身對於社會的觀察，整理和發展出屬於現代妖怪，並利用偶戲的方式呈現，除了邀請到偶戲設計劉郁岑協助設計、製作戲偶，本團演員陳佳豪、林育賢也有參與偶戲製作。透過偶讓妖的形象更加具象化。透過演員操縱偶戲的部分，呈現人妖之間的關係，重要的是透過這些角色，試圖窺探和表現出現代人於社會中面對種種現實困境時扭曲的心理狀態。

在這成團適逢十年之際，本團將以古典鄉野奇譚中的「台灣妖怪」為原型、嫁接現代都市傳說，推出以此為命題的系列創作首部曲，將過去曾在歷史／政治的權力流動中，或佚失或變形的這些「文明恐懼之物」，重新召喚至劇場裡，透過現實與想像交織的世界觀、在都會叢林水泥廟宇的縫隙中，以故事自我詰問、滲透當代人心靈最深層的黑暗。

再現劇團《物怪之里》

時間：11/23-12/02

地點：華山1914文化創意產業園區-中3館2F拱廳

(中時電子報)