天冷泡湯趣！2018全台十大必住溫泉飯店出爐

【新北貢寮】福容大飯店。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

時序入冬，這些日子天氣也開始涼爽起來！話說天冷就是要吃暖和美食，還有放鬆沉浸於溫泉泉湯中！有網路業者票選「全台十大必住溫泉飯店」，其中台北、新北、宜蘭各有2家上榜，桃園、南投、台中、高雄各1家。另網路也票選出4間高CP值溫泉旅店，趁著天涼，不妨相揪好友泡湯趣。

秋冬時節來溫泉飯店泡湯，絕對是人生最棒的享受。yam蕃薯藤旗下的《輕旅行》，於2018年10月22日10時至12日10時間，舉辦第七屆《2018全台十大必住溫泉飯店》票選。

本次票選從全台15間嚴選飯店中，結合網站投票與社群人氣，包含Facebook「美食美饌」與Line「浪漫約會」投票，綜合評分選出前10名必住溫泉飯店。此外還有四間嚴選高CP值旅店。

經過為期4週的票選，榮獲2018十大必住溫泉飯店的名單如下

【新北貢寮】福容大飯店 福隆

【台北北投】北投麗禧溫泉酒店

【台北北投】北投老爺酒店

【新北三峽】大板根森林溫泉酒店

【桃園中壢】南方莊園度假飯店

【宜蘭蘇澳】瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

【宜蘭礁溪】長榮鳳凰酒店(礁溪)

【南投埔里】雲品溫泉酒店

【台中和平】統一渡假村谷關溫泉養生會館

【高雄田寮】花季度假飯店

【苗栗大湖】湖畔花時間。（主辦單位提供）

此外，輕旅行嚴選4間高CP值溫泉旅店：

【苗栗大湖】湖畔花時間

【花蓮瑞穗】瑞穗山下的厝

【屏東車城】四重溪N22溫泉旅館

【屏東車城】四重溪清泉日式旅館

(中時電子報)

輕旅行
2018十大必住溫泉飯店活動網站

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