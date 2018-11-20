NBA》科爾敲警鐘：勇士已落入凡塵

2018年11月20日 07:28 中時電子報 盧品青

勇士總教練科爾(Steve Kerr)正面臨近年來最嚴酷的考驗，近5戰吞下4敗之後，科爾坦承勇士的童話已經結束了，等著他們的是殘酷的現實。「過去4年多我活在美夢裡，我們是多麼的快樂，現在我們面對的是真實的NBA。」

科爾強調必須保持信心，整支隊伍都要努力爬出這個泥淖。過去4季奪下3座總冠軍，勇士幾乎是不可阻擋的強大，以往談笑用兵的科爾坦承他們過去幾年不像是活在真實世界。如今內憂外患接踵而至，敲響了勇士的警鐘。

柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)受傷缺陣，杜蘭特(Kevin Durant)、湯普生(Klay Thompson)手感不佳。這是任何球隊都會遇到的困境，不是世界末日，只是勇士落入凡間之後必然會碰到的情況。

這是科爾執教以來首度在客場連吞3敗，「因為柯瑞不在，我們太倚仗杜蘭特與湯普生去取分，這不是我們平常打球的方式。勇士的註冊商標是流暢的傳導與堅實的防守，這不容易做到，但我們肯定很熟悉了。」

湯普生樂觀地說：「現在不是4月，才11月而已，我們可以找回狀態的。就是平常該怎麼做就怎麼做，按時上場去猛攻一陣就對了。」

杜蘭特說：「我們得設法找回以往快樂打球的感覺。」他現在可能真的沒那麼快樂，除了季外去向未明，這幾場柯瑞不在就輸球的表現也讓外界開始質疑他的領導能力。

(中時電子報)