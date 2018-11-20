MLB》洋基補強第一槍「3換1」買水手左投

洋基隊買下水手隊先發左投派克斯頓。（美聯社資料照）

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中時電子報
盧品青

紐約媒體報導，洋基補進了第一位先發投手，他們以3名新秀為代價買下了水手左投派克斯頓(James Paxton)。30歲的派克斯頓是水手最好的左投，去年11勝6敗，自責分率3.76，表現與洋基的田中將大差不多。如果有人記得的話，派克斯頓就是開季被美國國鳥襲擊的那位投手。

洋基陣中的先發還有塞弗瑞諾(Luis Severino)、沙巴西亞(CC Sabathia)，依照總管凱許曼(Brian Cashman)的說法，他們已經擁有了4位頂級先發投手。派克森是比較便宜的投手，上季年薪490萬美元，今年有薪資仲裁資格。洋基下一個目標可能是簽回剛滿36歲的左投傑哈普(J.A. Happ)，填滿5位輪值。

總管凱許曼算是下了重本，送出的其中一位是頭號新秀左投薛菲爾德(Justus Sheffield)，因此被人質疑這筆交易是否划算，既然缺左投，何不留著薛菲爾德？然而洋基有戰績壓力，沒辦法等薛菲爾德成熟，總之凱許曼還是咬牙買了。至於重建中的水手對這筆交易的感覺就是「賺到了」。

(中時電子報)

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