高雄》韓國瑜辯論會一句話神回陳其邁 羅智強：選舉一定贏

辯論結束後，國民黨高雄市長候選人韓國瑜召開會後記者會。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報
／綜合報導

昨晚高雄市長候選人電視辯論會，民進黨候選人陳其邁頻想丟細節給國民黨候選人韓國瑜，突顯韓「市政不專業」，不過韓以一句「我是來選市長，不是選公務員」回應令人印象深刻。對此，馬時期府副祕書長、北市議員候選人羅智強直言，韓國瑜辯論沒有輸，選舉就一定贏。

陳其邁昨問韓國瑜，高雄有16個漁港轉型，對於中芸、汕尾漁港，韓的轉型策略是什麼、發展目標、方法是什麼。韓國瑜則說，他是選高雄巿長，不是公務員，這些資料漁業局長、經發局長可以迅速調出來，他也不會問陳其邁，高雄有多少消防栓，沒有意義。韓國瑜則猛打高雄的財政赤字。

對此，羅智強在臉書發文指出，昨晚陳其邁就是想丟細節給韓國瑜，突顯韓「市政不專業」，不過韓國瑜的應對則更高明，直接一句話「我是來選市長，不是選公務員」更令人印象深刻。

羅智強提及，現任者的弱點是，陳其邁包山包海講一堆，但民眾也會覺得為什麼過去二十年不做，又為什麼做了，而市民沒有感受？羅諷刺表示，陳說改善觀光蕭條的方式是「宣傳費倍增」，但倍增就可以帶來觀光客，還是更能夠照顧民進黨親朋好友？

「看完辯論，不會有太多人想得起來陳其邁說了什麼，又或者真的知道那些名詞的內涵」，羅智強直言這是陳其邁「作文」失敗的地方。相較之下，韓國瑜說「你心中有圍牆，我心中有道路」簡單易懂、「當初就是民進黨的高雄市政府禁止紅衫軍遊行」連消帶打，而陳其邁認可「愛河摩天輪」、「中英雙語教學」，更可說是韓國瑜參選幾個月來，難能可貴的政策勝利。

羅智強認為，辯論的表現，韓國瑜對市政的熟悉，的確比不上陳其邁，但這不會對選情造成影響，韓國瑜辯論沒有輸，選舉就一定贏。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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