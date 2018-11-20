高雄》韓國瑜提九二共識不利選情？ 網一針見血回應：這才是直球對決

2018年11月20日 08:20 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

在昨日萬眾注目的高雄市長辯論會上，國民黨候選人韓國瑜和民進黨提名的陳其邁兩人從經濟議題辯到九二共識時，韓國瑜表示他將承認九二共識為高雄找出路。此話一出，網友嚇出冷汗，因為高雄是民進黨票倉，在這提統獨意識不是對韓選情不利？有網友一針見血指出這才是直球對決，因為如果統獨有效，這次高雄就不會選成這樣，高雄的問題就是，顧肚子，才顧佛祖。

在昨日高雄巿長辯論第二階段交叉詰問上，韓國瑜和陳其邁針對經濟問題辯到「九二共識上，陳其邁認為難道一定要九二共識才能把台灣通往全世界的門戶打開嗎？難道兩岸不能開放、平等、有尊嚴的相互往來？

韓國瑜則回應，陳其邁認為他把九二共識當成唯一救命的法寶，可以打通台海、兩岸之間的問題。問題是，國民黨已經講得非常清楚，九二共識，一個中國各自表述，他熱愛中華民國沒有錯，而且從這次選舉以來，他從來沒有表示過意識型態，因為高雄是一場地方型的選舉。

今天他被問到東西怎麼賣得出去，人進得來，使得他不得不表態他的意識型態，所以他承認九二共識、一中各表，他也強烈認為，海峽兩岸和平共處是最好的方式。

對於韓國瑜表態支持九二共識，許多批踢踢網友非常訝異，留言表示，「媽媽咪啊！嚇呆了，嫌票太多了嗎」、「92共識一定會激化藍綠對決，中間選民or淺綠 聽到92共識幾個能接受」、「我覺得韓陣營，真的要小心以對，任何激化藍綠對選情都是不利的」、「選舉已經快到終點，韓總又何苦去捅這92馬蜂窩」？

但有網友一針見血指出，如果統獨有效，這次高雄就不會選成這樣，高雄的問題就是，顧肚子，才顧佛祖。之前民進黨治理高雄，為了怕沒人觀光，不也跑去對岸？也因此高雄旅館海量成長，六合夜市欣欣向榮，綺麗紅珊瑚賣的嚇嚇叫，農漁水產大量高價賣出，等等等等太多族繁不及備載！

然而2016總統蔡英文上台，直接斬斷兩岸，陸客不來，上述生意全死，而且是腰斬，本來政府想用新南向來補，但提袋率極低，等於有人沒收入。更甚者軍公教年改，更是把本土基本客群殺死，而蔡政府卻完全不理會這件事，當作沒看到，你說氣不氣！

更有網友表示，「看是吃飽重要還是反92共識重要，韓就跟你來直球，不打馬虎眼」、「我只說一句，高雄底層真的沒啥錢了，這場選戰本質是考驗麵包重要還是理念重要」、「這是真直球對決，dpp一旦輸就輸得太徹底了」、「說真的韓總就是在衝撞冥進黨的統獨操作啊」、「2兩年前肯定當場被殺球 但現在其邁怎不敢當場殺球」、「貨賣的出去、人進得來、高雄發大財，背後就是92共識，為什麼這次很多最本土的農漁民倒戈？因為深刻體驗到鎖國與對岸交惡的代價，是犧牲他們，當然造反」！

(中時電子報)