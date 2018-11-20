為「母豬說」辭黨主席？吳敦義喊不可能：網路聲量已反過來了

2018年11月20日 08:34 中時 楊佳穎

吳敦義陪同丁守中路口拜票。（楊佳穎攝）

選戰逼近，國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、黨副主席郝龍斌等人20日一早陪同黨籍台北市長候選人丁守中赴和平東路二段、復興南路口站崗拜票。面對媒體詢問是否要為「豬母說」辭黨主席挽救選情？吳敦義受訪直言「不可能」，現在絕大多數網路聲量已經反過來這邊了。

對於失言風波被認為道歉誠意不夠，吳敦義表示，自己已經連續9次講了，若要比照輕重，「你認為黃俊英被冤枉，用假造走路工讓他輸1114票，然後抑鬱而死，難道這比較輕嗎？」自己只是講「肥滋滋」而已，且不是公開場合，「我覺得我的形容詞是失言，已經道歉，第一時間鄭麗文就代表我向大家道歉，我覺得再怎麼樣我都不應該用那種形容詞，這我已經很明白表達。」

「你認為黃俊英的冤枉，誰來幫他討回？所以請不要再把重的忘掉」吳敦義接著說，先前有人罵前總統馬英九是「馬英狗」，這要道歉多少次？所以呼籲大家把這些都忘掉，盼選舉的烏雲放開，現在比較要注意的是奧步絕對不能再出現，嚴重摧殘民主，而自己也兩度由黨發言人道歉、鞠躬道歉了，「請大家可以放手吧！」

至於是否有黨籍候選人擔心吳敦義站台影響選情？吳則回「不會，很多人希望我去啊！」很多地方覺得很平穩的自己就不去，像是南投不知道來邀多少回，以及彰化、苗栗等各種地方，「我現在只跑台北這幾個地方。」

媒體追問，是否為失言風波請辭下台挽救選情？吳直言「不可能，絕大多數網路聲量，現在已經反過來這邊了」，都表達這只是一點點失言，面對先前的副市長黃俊英遭受偽造走路工、冤枉的失敗，1114票抑鬱而死，「這是萬金之重，都沒有人道歉，過去有人罵馬英九叫馬英狗，有道歉嗎？罵連勝文叫神豬，有道歉嗎？」自己還不是在公開場合，「我知道失言不對，但從來我沒有這樣失言過，所以我道歉好多次。」

(中時 )