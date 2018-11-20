為付學貸還債 18歲女大生225萬拍賣初夜

2018年11月20日 08:41 中時電子報 張國欽

一名上月滿18歲的女子珮登(Siena Payton化名)， 剛考進澳洲雪梨科技大學(University of Technology Sydney)主修資訊科技(IT，Information Technology)，為了支付學費、汽車貸款與幫父母償還房貸，竟架起網站拍賣自己的初夜，雖已有2人分別出價澳幣1千與1萬元(約台幣2.25萬與22.5萬元)，但她希望有人能出到目標價澳幣10萬元(約台幣225萬元)」。

珮登在拍賣初夜的網站寫道：「我不在乎男人的年齡與外貌，羨慕有禮貌與智慧的人，懂得如何照顧別人、讚美別人，知道自己想要什麼。我期待你能帶走我的純真」。

珮登說，她大約16歲時就在網路看到一些有關「拍賣」自己的消息，「我已經考慮一段時間了，我想我應該要試一試」。

珮登表示，她在網路上發現了一些女孩的「經驗分享」，還聯絡上一名拍賣自己的巴西女孩，問她自己該如何開始？「她告訴我，只要架個網站，然後確定自己要的是什麼」，於是決定試一試。

珮頓架好網站後，曾把連結貼到社交平台《Reddit》上，但卻收到一堆謾罵聲，有人罵『妳為什麼要這樣對待自己』、『這等於在賣淫』、『將來妳要怎麼告訴孩子，自己是如何失去貞操的』」。

(中時電子報)