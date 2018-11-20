獨家》光頭就是夯！美國廚界「新台灣之光」12／1日來台獻藝

2018年11月20日 09:09 工商 姚舜

Jonathan烹調料理的菜色，形色味皆有「星」級氣質與風範。（圖／台北晶華酒店）

2018年全美最佳新銳主廚Jonathan Yao是個光頭，手上有刺青，造型很酷。（圖／台北晶華酒店）

因韓流效應，「光頭」，近幾個月在台灣很夯！無巧不巧，不久前才辦完法國米其林三星名廚弗雷德里克．安東（(Frederic Anton）饗 宴的台北晶華酒店，也將請到頂著大光頭、近年在美國餐飲界走紅的「台灣之光」、洛杉磯〈Kato〉餐廳台裔美籍主廚姚成駿Jonathan Yao，自12月1日起至10日分別於館內1樓〈azie〉、2樓〈Gallery〉，以及B2的〈Taste Lab〉快閃客座，讓食饕吃貨以口舌親炙近年愈來愈夯的「新創亞洲菜」的迷人滋味，並見識台裔美籍廚界新星的風采。

Jonathan Yao的造型很酷，除了手上有刺青，另一個明顯特徵就是：光頭！適巧趕上台灣流行話題。

為了工作方便並避免烹調料理時頭髮掉到了鍋子裡或餐盤上，不少高檔頂級餐廳的大廚其實都是光頭。Jonathan Yao雖現年才25歲，不過年紀輕輕的他已得到了許多肯定，他是今（2018)年《美食與美酒Food & Wine雜誌》的「全美最佳新銳主廚」得主，去（2017)他並在有「美國食藝奧斯卡」之稱的《James Beard Award詹姆斯比爾德基金會大獎》中成功入圍「年度新進主廚」。此外，在2018年《富比世Forbes雜誌》的「30 under 30」榜中，Jonathan Yao也得到了「年輕領袖獎」肯定。

台裔美籍的Jonathan Yao出生於美國洛杉磯，經濟畢業後跨入餐飲業追逐夢想，他先進到了在洛杉磯名廚Ari Taymor的〈Alma〉餐廳，其後又分別在舊金山米其林三星〈Benu〉、名廚Corey Lee旗下法式小酒館〈Monsieur Benjamin〉餐廳、以及米其林三星的〈Coi〉餐廳歷練。在累積豐富實務經驗後，2016年Jonathan在洛杉磯創業開設〈Kato〉餐廳。

Kato是個日本名字，也是李小龍在電影〈青蜂俠〉中青蜂俠助手加藤(Kato）的名字，Jonathan從小就是李小籠鐵粉，所以開餐廳便決定用此為名。

Kato餐廳的菜色完全反映出主廚的成長與生活背景，Simple & Cross極簡與跨界是他料理的精神，餐廳中以當令海鮮食材為主角，融合台日以及美墨料理手法的主廚品味套餐(Chefs Tasting Menu)大獲消費者好評，中西合併與創新融合的風格也讓人大為驚豔。所以〈Kato〉開幕第一年就獲洛杉磯知名網站《LAist》評選為「年度最佳新餐廳」，評審認為Jonathan的每一道菜餚都能完美無瑕的呈現出令人驚豔的味道。2017年，〈Kato〉獲得《GQ雜誌》頒發「2017年美國最佳新餐廳」的殊榮、Jonathan本人更得到美國食藝奧斯卡《James Beard Award詹姆斯比爾德基金會大獎》年度新進主廚提名，今年更獲得美國《美食與美酒Food & Wine雜誌》最佳新銳主廚以及《富比世Forbes雜誌》30 under 30年輕領袖獎。

Jonathan此次客座台北晶華酒店〈Taste Lab〉，將帶來〈Kato〉餐廳最受歡迎的主廚品味套餐(Chefs Tasting Menu)，午餐每套1,800元、晚餐3,800元，分別有7至13道菜式，在〈azie〉與〈Gallery〉則推出單點菜單，每道400元起，即日起開始接受訂位。

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