台中》6萬新住民9成投藍 她說出背後心酸原因

2018年11月20日 08:57 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

選舉進入倒數時刻，台中有一群新住民配偶表態支持國民黨台中市長候選人盧秀燕。（翻攝自中評社）

台中選舉呈現五五波拉距，新住民動向也成為藍綠極力爭取的對象。在選舉進入倒數時刻，一群新住民媽媽出來力挺盧秀燕。外配協會總會長表示，台中的新住民有6萬人，有九成會支持盧秀燕，一位成立舞蹈團的外配則說，參加表演竟被台中市主辦單位指來自印尼，讓來自中國大陸的外配姊妹們心情很受傷。

台中市新移民女性家庭關懷協會創會總會長陳俗蓉表示，台中市新移民有6萬人，陸配占最多數，其次是來自越南、印尼，他們是一群不可忽視的關鍵族群，而這次她們選擇支持藍營推出的候選人。

中評社報導，新住民為何這次比較支持國民黨，陳俗蓉指出，國民黨長期關注新住民事務，2016年更提名柬埔寨來台的林麗蟬擔任不分區立委，盧秀燕是職業婦女，更能了解姊妹工作家庭兩邊跑的辛苦。

來自四川成都的雍雪英表示，她嫁到台灣已經10幾年，2014年她號召一群志同道合的姐妹，在台中成立陽光民族舞蹈團，不只在教育部舉辦的全台性比賽拿到第三名，更在台中市拿過大大小小獎項，今年更獲台中市政府邀請參與2018踩舞祭，卻發生一件被歧視的事情。

雍雪英提到，一路走來她們總是用心的在舞台上表演，用肢體語言努力傳遞對這塊土地的衷情，2018踩舞祭是台中市政府舉辦國際活動，主辦單位在介紹與會團體時，竟然卻把她們說成是印尼來的團體，這讓12個在場表演的陸配姐妹相當傻眼。雍雪英說，因為政治因素，不介紹她們的出生地，所以這次選舉，我們絕對不會投給民進黨。

上海姑娘趙明月也說，她嫁到台灣20年，尤其是今年11月台中連續好幾天空氣都紫爆了，所以她非常支持盧秀燕的反空汙政策。

從印尼爪哇嫁來台灣15年，台中市南區新移民女性家庭關懷協會理事長陳妍蓁表示，過去許多印尼姊妹嫁來台灣，辦結婚時都會遇到面談，面試常常被刁難，她們都會找盧秀燕服務處協助，讓姐妹可以順利來到台灣一家團聚。

(中時電子報)