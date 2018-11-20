車站遇旅客癲癇發作沒人理！她帶女兒「月台狂奔求救」

車站遇路人癲癇發作沒人理！她帶女兒「月台狂奔求救」(資料照)

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中時電子報

好心會有好報的！一位從事護理師的媽媽在臉書「爆怨公社」發文，分享她在火車月台上幫忙救一名癲癇發作的女性，但要抱怨的是，「我像發了瘋的大喊，請幫忙叫站務人員，卻沒人幫忙」，只好拉著自己女兒衝往更中間的月台沿路大喊、找人求救，叫了好幾聲，遠方才有一位男生幫忙當傳聲筒衝出去找人。讓這位媽媽感嘆，「今天這些事有可能會發生在你我或家人身上，至少幫忙聯絡一下救護人員啊」。

這位媽媽透露，當時她帶著女兒在月台上正要上火車，突然坐在她後面的女生癲癇發作，「整個人像倒V字型，向前傾倒定住『碰』的一聲」，發現這女生不對勁，她急得大吼「趕快叫站務站務人員」，但旁邊的人都沒動作，她才衝往中間月台沿路喊人幫忙，終於有一位男生幫忙當傳聲筒。這位媽媽才又跑回去幫忙那位癲癇的小姐，「因為她還口吐白沫，頭撞到血腫，站務人員來然後又大喊：這裡有沒有醫護人員～我:我就是…然後我的車默默開走了。」

幸好癲癇的小姐後來意識較恢復，救護人員也趕到了，這位媽媽才放心帶著女兒再等半小時後的火車。對此，網友們對她這樣勇於助人的好心腸感動，「謝謝妳，同時也發人省思」、「還好有你，做了很好的示範，辛苦你了」、「現代人人心冷漠....但我想說的是，妳真的很棒！」

(中時電子報)

翻攝自 爆怨公社

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