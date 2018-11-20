台北》否認「大陸要他選總統」但柯P仍未承諾不選2020

選戰倒數，台北市長柯文哲今天從早到晚安排4場掃街拜票，時間長達10.5小時。圖為第一站士林市場。（張潼攝）

友善列印
中時

民進黨台北市長候選人姚文智昨天拿出《台大醫訊》訪談市長柯文哲的文章說，柯在受訪時一直提到「應該不會選總統，但中國那方面一直要他選」，姚質問，對方是誰跟柯聯絡、為什麼選中柯、這是柯講兩岸一家親的原因嗎？對此，柯文哲今受訪時澄清，大陸不是要他選總統，而是包含大陸在內許多國家都問他「是不是要選總統」；但面對媒體追問，是否能直接承諾不選2020，柯卻未表態，並表示「不喜歡被逼迫下去做承諾」。

面對對手質疑，柯文哲今澄清，這場選舉很大的困擾之一，就是選總統的問題，坦白講當時怕人家會懷疑，所以沒設立基金會、沒組黨、沒搞什麼全國性組織，「我本來就沒計畫也沒準備！」

雖然如此，柯文哲說，很多人老是拿這個當議題甚至假想題在處理，搞到後來媒體、名嘴都在談，所以不只台灣內部，各國駐台使節來拜訪他，最後一定會問這問題「欸你是不是要選總統？」、「有什麼計畫」，所以，「正確說法不是中國有人要我選，是連中國都在問！」柯說，包括很多大陸來台訪問的智庫、學者，甚至美國、日本、英國的記者，以及官方組織都來問。

柯文哲抱怨，每次每個都在問（要不要選2020），難道不是因為這樣搞到這次選舉大亂嗎？該怎麼做就怎麼做，把事情做好就好，每天想東想西，把事情搞到大亂，對台灣政治有什麼好處？

媒體追問，是否有可能直接承諾不選2020？但柯文哲僅表示，他不喜歡被逼迫下趕快去做承諾，「他就很討厭台灣政治人物......說話要算話」，「那些說要退出政壇的，哪幾個退出了？」

(中時 )

台中》6萬新住民9成投藍 她說出… 台北》丁守中拋自住1戶免房屋稅 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。