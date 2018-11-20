台北》否認「大陸要他選總統」但柯P仍未承諾不選2020

2018年11月20日 09:33 中時 張潼

民進黨台北市長候選人姚文智昨天拿出《台大醫訊》訪談市長柯文哲的文章說，柯在受訪時一直提到「應該不會選總統，但中國那方面一直要他選」，姚質問，對方是誰跟柯聯絡、為什麼選中柯、這是柯講兩岸一家親的原因嗎？對此，柯文哲今受訪時澄清，大陸不是要他選總統，而是包含大陸在內許多國家都問他「是不是要選總統」；但面對媒體追問，是否能直接承諾不選2020，柯卻未表態，並表示「不喜歡被逼迫下去做承諾」。

面對對手質疑，柯文哲今澄清，這場選舉很大的困擾之一，就是選總統的問題，坦白講當時怕人家會懷疑，所以沒設立基金會、沒組黨、沒搞什麼全國性組織，「我本來就沒計畫也沒準備！」

雖然如此，柯文哲說，很多人老是拿這個當議題甚至假想題在處理，搞到後來媒體、名嘴都在談，所以不只台灣內部，各國駐台使節來拜訪他，最後一定會問這問題「欸你是不是要選總統？」、「有什麼計畫」，所以，「正確說法不是中國有人要我選，是連中國都在問！」柯說，包括很多大陸來台訪問的智庫、學者，甚至美國、日本、英國的記者，以及官方組織都來問。

柯文哲抱怨，每次每個都在問（要不要選2020），難道不是因為這樣搞到這次選舉大亂嗎？該怎麼做就怎麼做，把事情做好就好，每天想東想西，把事情搞到大亂，對台灣政治有什麼好處？

媒體追問，是否有可能直接承諾不選2020？但柯文哲僅表示，他不喜歡被逼迫下趕快去做承諾，「他就很討厭台灣政治人物......說話要算話」，「那些說要退出政壇的，哪幾個退出了？」

(中時 )