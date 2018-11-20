高雄》李來希憂韓國瑜11／24能否勝選 網友：韓是唯一人選

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。資料照片

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中時電子報

高雄市長候選人昨公開辯論，國民黨市長候選人韓國瑜在現場公布幕僚團，誓言為高雄拚經濟，還當場表示，「當選後若貪汙，我放棄假釋關到死」。全國公務人員協會理事長李來希表示，韓國瑜以一人敵一黨，以一人之力救了國民黨。他憂心的說，11月24日之後，韓國瑜還能存活嗎？網友紛留言回應說，「唯一人選就是韓國瑜」。

李來希昨先在臉書上表示，「一個靠挨打卻能安然躲過砲火的候選人？他（韓國瑜）以一人敵一黨，以一人之力救了國民黨，11/24之後，他還能存活嗎？」。

之後，他又在臉書發文說，「民進黨的老朋友們，先不要零零星星的哭，等開票一起哭，學伍子胥, 開國際記者會哭給全世界聽，你們要反省，過去兩年半，做了多少傷天害理的事情？光講一條，老吾老以及人之老，怎麼一邊講長照，一邊砍老人家退休金，真的是人神共憤」。

網友紛留言說，「逢善不欺，逢惡不怕」、「您放心，有本事的人，外在壓力是讓他更成長的動力」、「—定凍蒜！全力支持到底！」、「一定可以！上天會護佑的！放心」。

還有網友說，「溫偉群教授指出，如果以辯論比賽的評分標準，陳其邁的技巧與精確度，無疑勝過韓國瑜；但如今是候選人向選民面試，真要說格局與突破，沒有包袱的韓國瑜反而勝出」、「市長是單位首長，重視的是行政管理的長才，必須要有足夠的智慧和高度，才能掌握全局，唯一人選就是韓國瑜」。

(中時電子報)

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