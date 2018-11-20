高雄》韓國瑜辯論15金句 孫大千：贏得普羅大眾認同

2018年11月20日 10:01 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長候選人韓國瑜與陳其邁的世紀辯論，是一場庶民和政治菁英的對決。雖然外界評價陳其邁準備充分，也有不錯的表現，但韓國瑜用庶民語言和真誠態度，更能感動許多普羅大眾。前立法委員孫大千說，在這場辯論上，韓國瑜有十五金句特別令人印象深刻。

孫大千今(20)日在臉書上表示，韓國瑜的「庶民語言」，也許沒有辦法得到政治菁英的肯定，但是卻會贏得普羅大眾的認同。他說，評論一場辯論會的成敗，政治菁英和普羅大眾的角度，是截然不同的。政治菁英在乎的是口才，是技巧，是論辯，是攻防，但是普羅大眾在意的是誠意，是衝勁，是決心，是創意。他認為，以下十五大金句是韓國瑜昨晚最打動人心的語言。

一、高雄是一個在睡覺的巨人，當這個巨人站起來的時候，全台灣都會被高雄轟動。

二、高雄人非常愛民進黨，甚至有點溺愛，也給了民進黨這麼多的機會。

三、「又老又窮」是今天高雄的現況，我們一定要勇敢的面對，才能夠解決它。

四、我是選高雄市長，不是選公務員。

五、現在每一個高雄市民身上背著10萬4千塊錢的債務。

六、如果有朝一日，太平島開了石油，千萬不要忘記，高雄市政府一定要分一杯羹。

七、北韓的金正恩，要吃燕巢的芭樂，我們都要賣。

八、高雄人口越來越少，台中人口越來越多，所以我們要奮起直追，我們不能被人家看衰。

九、高雄3000億的負債，這是借錢，借錢是要還的。台積電的負債，那是投資。

十、大陸市場佔我們40%，我們可以裝著沒看到，老死不相往來嗎？哪一個高雄市長能夠放棄掉40%的市場？

十一、你的心中有圍牆，你有很多路過不去。

十二、現在法國已經在設計愛情摩天輪，裡面連洗澡都可以。法國人就浪漫，高雄市長候選人韓國瑜就是色情狂。

十三、一個城市有了夢想，才會偉大。

十四、高雄現在最需要的，就是立刻賺錢，因為大家銀行的存摺，真的沒有錢了。

十五、如果我貪污，我將放棄假釋，在牢裡把我關到死。

(中時電子報)