高雄》想讓韓國瑜出糗？陳其邁挨轟只掛念選舉非高雄發展

民進黨高雄市長候選人陳其邁。（資料照,王英豪攝）

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中時電子報
／綜合報導

高雄選情越戰越烈，民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人韓國瑜昨進行精彩辯論，掀起討論。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷指出，這次辯論最大亮點是雙方相互提問回答，每人各問六題，但陳其邁有五個問題不是想讓韓出糗就是檢討韓政策，洪直言陳其邁仍掛念自己選舉而非整個高雄未來發展的人。

洪孟楷在臉書發文指出，把雙方各問的六題表列出，就可以得到陳其邁問他想聽的問題、但韓國瑜卻是問出高雄市民想聽的問題。「陳其邁只想利用問題看韓國瑜出糗、而韓國瑜卻想在大方向上一較高下，高度不言可喻」。

洪孟楷把兩方的六個問題方向依序列出，陳其邁分別為「漁港開發、石化產業、文化政策、五百萬人口數目、青年政策、台灣首富」；韓國瑜則為「市府負債、毒品、觀光、兩岸交流、長照政策、政府廉潔」。洪說細看可發現陳其邁除了第五題提問，是假問實答的說出自己的青年政策後，要反問韓國瑜能夠做到什麼，這算預先打了北漂的議題的預防針以外，其餘五個問題要不就想讓韓國瑜出糗、要不就是檢討韓國瑜政策。

就第一個「漁港」問題，洪孟楷認為陳陣營大概得到他們最想得到的答案，就是韓國瑜承認他不清楚，且僅回答約一分鐘就結束。但高雄市有眾多問題，濃縮在六個題目中，陳其邁卻用提問讓韓國瑜出糗，所以直到現在心裡仍掛念著自己選舉、而非整個高雄未來發展的人，實在令人難以接受。

洪孟楷也提及，韓國瑜這次辯論會中最大亮點問題是「毒品」題，這個不具攻擊性的問題，卻恐成所有高雄人心中最想聽到的答案。「六個問題，一位是問自己想聽的問題、一位是問高雄市民想聽的問題，高下立判」。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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