高雄》看完辯論感觸深 胡幼偉恍然大悟：西瓜贏了！

2018年11月20日 10:03 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜及民進黨候選人陳其邁昨(19)晚進行電視政見辯論，對於陳其邁頻頻批評韓國瑜市政不專業，韓國瑜昨深夜在粉專反駁：「我背不出每一個數字，但我看得出問題所在」。文化大學新聞系主任胡幼偉今(20)日也在臉書上表示，「愈是聽起來頭頭是道，卻愈是凸顯了兩個問題」，並用寓言「國王的新衣」比喻：西瓜贏了！

胡幼偉說，看完老韓和其邁的辯論感觸很深，從雙方講話內容來看，其邁對高雄的了解，是比老韓要多一些；其邁的政見，洋洋灑灑，聽起來也好像比老韓要更具體一點。但民進黨在高雄執政二十多年，這些政見都做過了嗎？如果搞了快三十年都沒做過，那過去在幹嘛？那其邁的政見，豈不是對陳菊最大的諷刺？

胡幼偉批評民進黨，搞了快三十年，都沒做這些事，人民還會相信你的話會實現嗎？「如果老韓對高雄市政的功課做得還不夠，其邁則是今天才開始想要對高雄市做點功課。所以高雄到底怎麼樣，問老韓或其邁都不準，要問真正長期住在高雄的人才知道」。

胡幼偉指出，看完這場辯論才恍然大悟，老韓有今天的聲勢，不是因為他個人多厲害多有魅力，實在是因為高雄有太多人已經看破民進黨的手腳了，只是沒人敢在高雄公開講而已！

胡幼偉並用「國王的新衣」比喻，國民黨哪怕隨便派個西瓜出來選高雄市長，當民進黨還在吹牛說高雄過去民進黨做得多好、未來會做得更好時，只要這顆西瓜敢大聲喊出來：「國王根本沒穿衣服嘛！」，這西瓜就贏了！

(中時電子報)