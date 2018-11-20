邱于軒感嘆：林園漁港八年陳情無人問！ㄧ舉辯論天下知

2018年11月20日 10:01 中時電子報 綜合報導

19日韓國瑜和陳其邁進行精彩的雙雄辯論，也讓林園的汕尾及中芸漁港的問題浮出台面！其實大寮林園市議員候選人邱于軒早在11月5日就協同「新聞龍捲風」的團隊前往中芸漁港採訪就發現許多漁民因長期未受到政府關愛而決定改挺韓！

漁民朋友表示，他們長期支持民進黨，但他們賴以為生的漁船維修用的上架所卻陳情了八年無果，讓他們心灰意冷！而颱風時也因爲配套措施不完善讓他們只能「南漂」到東港等地停泊，十分不便！也開始覺得他們的相挺是否「真心換絕情」！

漁民分析說：原本林園漁民的支持傾向是百分之百的鐵桿深綠，但這次韓國瑜的出現，因爲他的親民和魄力，讓他們決定換人做做看，一起挺韓！而邱于軒又是在大寮林園選區最優先來漁港關懷他們的市議員候選人，也是選區中最支持韓國瑜的，讓他們決定透過邱于軒，將他們想「換新」的心聲傳達出去！

邱于軒表示，其實一開始來中芸漁港拜票會擔心因自己的政黨傾向被排斥，但努力走訪基層發現民眾要的只是「拼經濟、好過活」！而面對漁民陳情中芸漁港上架所的重建問題，邱于軒也當場允諾絕對會優先處理，使命必達！而對於漁民朋友願意支持韓國瑜她也很開心，雖然于軒自己也「戰」的很辛苦，但能幫到韓國瑜也算盡到本份！

而對比選區黨籍民代「隨人顧性命」，甚至和陳其邁大寮後援會成員「結伴拜票」，邱于軒雖是新人卻緊守份際並積極拓展票源，為的是希望高雄能改變成真，重拾活力！最後，邱于軒也懇託所有大寮林園的朋友，市長、議員請支持1號韓國瑜、1號邱于軒！

(中時電子報)