雲林》張麗善之子張席維到斗六城隍爺廟發誓 絕無進口蒜頭

2018年11月20日 10:32 中時 周麗蘭

：張麗善之子張席維到斗六城隍爺廟發誓絕無進口蒜頭。（周麗蘭攝）

針對雲林縣長李進勇日前在莿桐鄉競選造勢晚會上指稱張麗善之子張席維進口蒜頭一事，張席維20日到斗六市城隍爺廟發誓他不是蒜商，更不可能進口蒜頭、操控蒜價，證明清白。

張席維表示，十月初開始李進勇陣營透過副縣長丁彥哲的臉書抹黑造謠，說他進口蒜頭衝擊市場價格，讓農民血本無歸，他已經對丁彥哲提告；14日晚間李進勇在莿桐鄉的造勢晚會又公開抹黑他是蒜商，甚至毀謗他母親的人格。

張席維說，提告曠日費時，不足以止謗，遲來的正義不是正義，李進勇陣營抹黑造成三人成虎的效果，深深傷害他的家人們，造成弟弟與妹妹生活嚴重的負面影響。

張席維20日邀李進勇、副縣長丁彥哲、總部發言人張凱傑至斗六雲林縣城隍廟，若有人為政治目的說謊造謠，將會接受城隍爺最嚴厲的懲罰。

他說，他的公司是黑蒜精的食品加工公司，根本不需要進口蒜頭，該公司加工用蒜頭全都都是在本地契作種植。

他出示雲林縣府頒贈給該公司「地方產業創新研發推動計畫」（SBIR）紀念狀、「雲林十大伴手禮」獎狀，佐證若該公司是不肖蒜商，為何縣長李進勇會頒發獎狀？

張席維指出，該公司的黑蒜曾是蔡英文總統國宴上的菜肴，到了選舉就被抹黑為「黑心蒜商」。

(中時 )