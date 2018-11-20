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港股開盤跌300點 恒指現失守26,000點大關
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2018年11月20日 10:30
工商
楊日興
港股20日開盤走低，恒生指數開盤報26,043.51點跌逾300點，現報25,974.73點跌399點，失守26,000大關，走勢持續下探。
(工商 )
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