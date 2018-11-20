寄生蟲脫北兵爆：北韓人政治冷感 不效忠金正恩

北緯38度線非軍事區北韓士兵。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

還記得去年底冒死跨越北緯38度線叛逃南韓、醫生搶救時小腸不斷湧出20多公分長寄生蟲的北韓士兵嗎？他日前接受媒體採訪，爆料北韓人並非如官方影片拍攝那樣愛慕領導人，實情是嚴重飢荒導致大部分年輕人對政治冷感，甚至不效忠金正恩。

去年底叛逃到南韓的北韓士兵，逃亡過程身中多槍，瀕臨死亡。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名脫北士兵來到南韓後改名為吳青成（Oh Chong Song，譯音），以全新名字展開新生活，他日前首度接受媒體採訪，指出北韓有很嚴重的飢荒問題，食物與物資不足也導致民眾普遍對政治冷感，他說「高達八成的年輕人對金正恩根本沒有忠誠度」，「如果你沒有錢也沒有權，那你最終只能淪落到在壕溝裡死去。」

去年醫生從吳青成腸子內不斷撈出超過20公分長的寄生蟲，最長甚至達27公分，畫面震撼，至今令人印象深刻，吳青成說使用人類糞肥是寄生蟲猖獗主因，不僅如此，衛生條件差也有助長效果，尤其北韓軍營中，餐具一再重複使用、沒有清洗。

吳青成去年冒死穿越北緯38度線非軍事區，逃亡過程身中5槍，南韓醫生搶救時形容他「全身碎裂如摔爛的果醬罐」，吳青成在醫院躺了三個多月後才出院，不過現在仍須定期回診，他說追殺他的都是軍中同袍，但他可以理解他們，換作是自己，他也會開槍，不這麼做的話之後會受到嚴懲。

(中時電子報)

文章來源：North Korean defector: 'If you don't have money or power, you die in a ditch'

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