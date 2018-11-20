她生理期前一周吃豆腐竟減肥5公斤 醫師揭關鍵原因　

傳統豆腐。（資料照片/新華社）

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中時電子報

日本減肥女王藤井香江靠著生理期前吃豆腐，讓她一星期就瘦了5公斤。對此，醫師莊雅琳說，豆腐內含的大豆異黃酮能減緩痛經、防止經期不規則，晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎也說，此時選擇熱量低又富含大豆異黃酮的豆腐，也可讓減肥成功一半。

《元氣網》報導，許多人知道「豆腐」是減肥利器，日本減肥女王藤井香江曾說，「女生在生理期前受荷爾蒙變化影響，食慾增加、代謝下降，使得身體較難排出水分及老廢物質，容易有生理期水腫、體重增加的困擾」豆腐中的大豆異黃酮和雌激素類似，能穩定女性荷爾蒙外，她在生理期前吃豆腐，讓她一星期就瘦了5公斤。

醫師莊雅琳在《子宮好，人不老！：一生受惠的子宮照護常備書》一書中建議，月經來前一週，盡量吃清淡、營養、好消化的食品，如豆干、豆腐、豆皮等，豆腐內含大豆異黃酮，能減緩痛經、防止經期不規則。彰濱秀傳醫院營養師黃淑君說，豆腐的熱量較低，且容易有飽足感，口感也很好，但要多吃傳統豆腐，少吃加工後的豆包。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎對《東森雲》表示，很多女性患有嚴重經前症候群，而出現煩躁、頭痛、暴食等症狀，如果這時候選擇熱量低又富含大豆異黃酮的豆腐減緩經痛，也能讓減肥成功一半。

(中時電子報)

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