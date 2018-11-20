新北》侯友宜被抹黑炒地皮 葉毓蘭PO影片「東廠未滅 公公仍在」

侯友宜受到民眾熱烈歡迎。

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中時電子報
東廠未滅，公公還在！
影片中圈出侯友宜太太繼承的破舊屋子，標註「這不是鬼屋，是侯家繼承的房子。」(Youtube截圖)

民進黨立委段宜康攻擊新北市長參選人侯友宜，用太太娘家繼承的新莊土地炒地皮，並且涉嫌逃漏稅；侯友宜痛斥綠委段宜康抹黑造謠，是選舉文化最卑劣、民主過程中最恥辱的一件事。前警大教授葉毓蘭也在臉書貼出一段影片《東廠未滅 公公仍在》，一次說清楚侯友宜遭抹黑炒地皮的新莊土地以及逃漏稅。

民進黨立委段宜康連日抨擊新北市長候選人侯友宜家族土地資產來源，開記者會批評侯友宜夫人任美鈴與家族企業又昱公司，透過簽訂「分管契約」方式涉嫌逃漏稅，要求國稅局應盡快查明。

侯友宜強調，他這一輩子都乾乾淨淨，財產申報都在監察院非常清楚。他批評段宜康是「民主之恥」，「曲棍球不但沒有吞，還一直在製造曲棍球」，是我們選舉文化最卑劣、也是民主過程裡面最恥辱的。

侯友宜無奈表示，參選以來，自己一直是接受公開透明的檢驗，但段委員結合特定媒體，每天用斗大標題不斷抹黑造謠傷害家人，但沒有一件事是真的，沒有欠稅也說有欠稅、不是都更也說炒地皮，一再抹黑。

前警大教授葉毓蘭也在臉書貼出影片《東廠未滅 公公仍在》，一次解釋清楚侯友宜遭抹黑炒地皮的新莊土地以及逃漏稅。影片中圈出侯友宜太太繼承的破舊屋子，標註「這不是鬼屋，是侯家繼承的房子。」

對於是不是為了要都更的質疑，影片也解釋侯家土地不符「一般都更」、「簡易督更」的規定。

(中時電子報)

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