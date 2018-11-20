楊鎮浯提三創 金門囝仔翁紹輝相挺

國民黨金門縣長候選人楊鎮浯提出三創政策，協助金門青年創業。(圖/本報資料庫)

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回鄉路不再遙遠 楊鎮浯替金門人開路

近期高雄市選戰中，韓國瑜所提出的北漂議題持續發酵，在各地都引起了迴響。雖然高雄北漂問題確實存在，然而偏鄉青年外流問題才更為嚴重。遠在台灣200 公里外的金門，正是明顯寫照。

過去兩岸對峙的前線，多少年，這裡充滿著肅殺的氣氛以及不絕於耳的砲聲，當 1992 年金門解嚴，長達 43 對自由限制的枷鎖終於解開，金門鄉親迎來了新的發展契機，但隨著時間的推移，青年子弟卻離自己的家鄉越來越遠。

國民黨青年部主任翁紹輝就是道地的金門人，大學及研究所都就讀台南成功大學都市計畫學系，研究所畢業後，因緣際會在金門縣政府擔任縣長秘書，「我算是幸運的，還有在家鄉服務的機會」，翁紹輝的朋友來台念大學後，大部份都選擇落地深根，除了少數透過考公務員回鄉外，絕大多數的人至今仍找不到回家的路。

言談中翁紹輝對於金門青年的別無選擇，離鄉背井的必然表露無奈。但當楊鎮浯提出了三創政策後，翁紹輝表示，第一次，有候選人願意正視在地青年所遇到的困境。許多青年在創業過程當中所面臨的問題，絕不單單只是資金的缺乏，經驗不足往往是青年創業中阻礙，政府能夠在這方面給予青年實務的協助，將大大提升青年創業的成功性，也為金門青年提供更多的可能性。這是一條艱辛的道路，但青年將不再孤單。

翁紹輝說，即便卸下黨職的身分，還是會選擇楊鎮浯。(圖/國民黨青年部主任 翁紹輝 提供)

11/24 投票在即，翁紹輝感性的說，雖然他現在是黨工的身分，支持自家候選人無可厚非，但即便卸下黨職的身分，你問我，為什麼選擇楊鎮浯？因為他的「真實」將讓金門改變的藍圖化為「現實」，青年返鄉，也將不再只是你我心中的願景。我是金門子弟，我支持楊鎮浯。

(中時電子報)

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