台北》拋房屋稅政見減少都更阻力 丁守中：不是選舉砸錢

丁守中赴北投市場拜票。（丁辦提供）

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為加速都市更新速度，國民黨台北市長候選人丁守中主張對僅有1戶的自住者，未來房屋稅可逐步調降至零元；台北市長柯文哲今則質疑，丁守中應說明整個配套、講講財務怎麼平衡，而不是隨便亂喊價，並批選舉不可以只有砸錢、政策不可以只有撒幣。對此，丁守中受訪強調，這完全不是選舉砸錢，是要加速都更、減少阻力，且會先朝向不漲稅，之後再慢慢推動自住一戶房屋免稅。

對於房屋稅政策引發質疑，丁守中重申，因都更後房屋稅會增加很多很多，此舉是為加速都市更新、減少都更阻力；事實上《土地法》也規定，自住房屋一戶就是免稅，算一下沒多少錢，台北市總預算是可以支撐下來的。

他又批，台北市長柯文哲劃定的都市更新區，過去4年都更執行率都不到1%，如此一來500年都無法完成北市40年老舊公寓的都市更新。

另外，對於柯文哲自稱不會選總統，雖然中方一直要他選，丁守中則說，選總統這議題，從頭到尾都是柯文哲自己放出來的，「選總統不是想不想選的問題，而是有沒有能力選的問題」。

至於柯文哲近期面對金馬獎、姚文智辭立委等議題，似乎以不動應萬變？丁也批，柯文哲根本就沒有核心思想及價值、變來變去，到現在不敢提這些問題，顯見想要藍的票、又想要綠的票。

(中時 )

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