高雄》韓國瑜：背不出數字卻看出問題 陳其邁：交給市民打分數

2018年11月20日 10:28 中時 柯宗緯

高雄市長藍綠候選人世紀之辯昨晚結束，國民黨韓國瑜深夜在臉書以「CEO的態度與決心」為主題PO文寫道「我背不出每一個數字，但我看得出問題所在」。對此，民進黨陳其邁今（20）日到前鎮掃街前受訪回應，民主就是不斷地切磋，在政見上不斷地互相鼓勵，這樣才能讓城市更進步，其他就給市民朋友打分數。

媒體問及陳其邁經過一夜沉澱後，如何自評昨晚辯論表現。他直說，「還是留給市民打分數」，但身為高雄子弟的他對這塊土地有很深厚感情，加上氣爆傷友徐晏祥又特別上來陪伴，看見他因過去重工業災害那麼辛苦，讓他很有感，覺得責任重大，希望未來能夠解決問題，讓高雄能夠邁向一個美好未來。

陳其邁重申，這座偉大而包容的城市，城市的點點滴滴、城市的進步，都是市民朋友共同努力結果，因此會更努力來守護這座城市，讓所有市民朋友都能安身立命、安居樂業。

不過，針對韓國瑜昨認為立委趙天麟對比陳其邁，反而更勇於提出高雄深圳雙城論壇，直批對方膽小。陳其邁昨說要對世界開放，但是否考慮雙城論壇？陳其邁未正面回應。

他強調，高雄位於亞洲跟印度、太平洋樞紐地帶，本來就是一個海洋包容的城市，希望讓所有好朋友，喜歡及想了解高雄跟台灣文化的人都到高雄來，所以不管任何國家、族群、地方，都歡迎他來。

媒體再追問，是否追隨趙天麟提議的雙城論壇，陳其邁說，在辯論會上已說明得很清楚，未來在不管是觀光、文化，或者是在一個民間的交流，有任何的機會，都歡迎所有的人都走進來。

然而，昨晚辯論雙邊各有得失分，媒體問及韓國瑜有部分問題無法回答，陳其邁怎麼看？他說，自己要表達的意見，在政見會上皆有表達，其他就給市民朋友打分數。

(中時 )