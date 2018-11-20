日產董座高恩短報薪酬還挪用日產巨資轉投資、購豪宅

2018年11月20日 10:30 中時 黃菁菁

將法國雷諾和日產汽車打造成世界大廠的日產會長(董事長)高恩（Carlos Ghosn）因涉嫌挪用公款、短報薪酬，19日傍晚被東京地檢特搜部以違反《金融商品交易法》嫌疑逮捕，共謀的代表董事凱利（Greg Kelly）也被逮捕。高恩挪用日產的巨資在荷蘭成立子公司，在巴西、黎巴嫩購置自宅，日產已決定將他開除。

日媒報導，特搜部掌握的消息指出，64歲的高恩2010年左右以創投投資的名義，在荷蘭成立子公司，60億日圓(約新台幣16.7億元)的資金由日產全額支出，但並沒有投資的實績。

高恩2010年之後還利用海外子公司的資金，在巴西里約熱內盧和黎巴嫩的貝魯特購置自家用的高級公寓住宅，維持費和裝修費都由日產負擔，總額逾20億日圓(約5億5600萬元)。這兩處都是高恩童年和青少年時居住過的城市，並非3家汽車廠的據點。

此外，高恩2011年至2015年的薪酬實際約達99億9800萬日圓(27億7944萬日圓)，但在「有價證券報告」中只申報了49億8700萬日圓(約台幣13億8638萬元)，涉嫌偽造文書。

1990年後半，日產陷入經營危機而與雷諾進行資本合作，高恩於1999年被雷諾派到日產擔任營運長(COO)，2000年就任社長(總經理)，他徹底削減成本，使日產起死回生，2001年6月起擔任社長兼CEO，致力推動日產的經營重建。

2016年三菱汽車發生耗油量檢測報告造假事件後，高恩促成雷諾、日產與三菱汽車的3家合作後，使2017年全球汽車銷售量突破1千萬輛，2017和2018年連續兩年上半年度都居世界之冠。高恩2016年12月卸下日產社長之職，其後兼任日產、雷諾、三菱汽車的董事長。

日產汽車社長西川廣人19日在橫濱的總公司召開記者會表示，經內部調查確認高恩涉3大不法行為，公司絕對無法允許，故已決定將其解任開除。 此事對雷諾、日產、三菱汽車3家聯手的國際策略勢必造成極大的打擊。

東京股市20日上午一開盤，日產汽車的股價便大跌，一度跌至940點，較前1天的收盤價下跌65.50點，跌幅達6.5%，這是時隔2年4個月的新低價，日產的相關企業也遭拖累。三菱汽車的股價也大跌，一度跌至673點，較前1天下跌57點，跌幅達7.8%。

法國政府占有雷諾汽車的15%股份，法國總統馬克隆（Emmanuel Macron）19日表示，將最大程度地關注雷諾、日產及三菱汽車3家聯盟的穩定性。

(中時 )