鯰魚鱈魚傻傻分不清？ 科研「微基因條碼」把關

2018年11月20日 10:52 旺報 簡立欣

過去有業者把鯰魚當鱈魚販售，呼攏民眾；陽明大學食安所將與台北市政府合作，以特有的「微基因條碼」（mini-DNA barcode）技術，預計將在一年內針對鮪魚、鱈魚、鮭魚、鯛魚、旗魚、比目魚等國人喜愛的魚種，鑑別市售壽司餐廳及連鎖賣場的冷凍魚是否有標示不實情況，替民眾食安把關。

國內「食品安全衛生管理法」已於2014年上路，過去曾有業者把鯰魚假冒鱈魚販售，對消費者不公平，也容易引起食品安全的疑慮。陽明大學食安所教授劉宗榮與副教授梁恭豪與北市府合作，以特有的「微基因條碼」（mini-DNA barcode）技術，鑑別市面上販售魚類是否標示不實。

陽明食安所說明，傳統DNA條碼法是選用特殊基因片段來作為魚種鑑定的條碼，但海鮮在加工過程中常會添加多種食品添加物、防腐劑及色素，影響DNA鑑定的質與量；使用「微基因條碼」DNA序列比對方法，放大的基因片段比傳統方法還短，可以克服海鮮食品加工後原來DNA序列斷裂成數個片段的難題，也能解決一次只能檢測一種物種的困境。

陽明食安所教授楊登傑團隊，同步開發出目前最快能檢測食品中16種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）的方法。PAHs是一級致癌物，多發生在吸入含有此化合物的空氣，如野火燃燒、瀝青焦油，或是吃下燒烤食物。過去檢測經常得花一小時，且檢測數量有限，楊登傑的檢測方法可在18分鐘內同步檢測16種PAHs，是目前已知全世界最快速的檢驗方法，可提升國內食品安全檢測的速度。這項方法也獲得今年科技部的未來科技突破獎。

另陽明大學食安所舉辦成果發表會，除宣布上述突破性科研成果外，也舉辦「影食競賽」與食品安全論文競賽，「影食競賽」分別由國立高雄科技大學湯宏為同學及許振偉老師團隊的「世紀之毒戴奧辛」，北市立陽明高級中學楊博勛、黃永臻、蕭孟婷、林采妮同學及施芳靳老師團隊的「食破添驚」獲得首獎。

(旺報 )