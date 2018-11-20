鯰魚鱈魚傻傻分不清？ 科研「微基因條碼」把關

陽明大學食安所劉宗榮教授(右二)將與北市府合作一年內檢測市售魚標示真偽，楊登傑教授(左一)也開發全世界最快PAHs檢測方法。(陽明大學提供)

友善列印
旺報

過去有業者把鯰魚當鱈魚販售，呼攏民眾；陽明大學食安所將與台北市政府合作，以特有的「微基因條碼」（mini-DNA barcode）技術，預計將在一年內針對鮪魚、鱈魚、鮭魚、鯛魚、旗魚、比目魚等國人喜愛的魚種，鑑別市售壽司餐廳及連鎖賣場的冷凍魚是否有標示不實情況，替民眾食安把關。

國內「食品安全衛生管理法」已於2014年上路，過去曾有業者把鯰魚假冒鱈魚販售，對消費者不公平，也容易引起食品安全的疑慮。陽明大學食安所教授劉宗榮與副教授梁恭豪與北市府合作，以特有的「微基因條碼」（mini-DNA barcode）技術，鑑別市面上販售魚類是否標示不實。

陽明食安所說明，傳統DNA條碼法是選用特殊基因片段來作為魚種鑑定的條碼，但海鮮在加工過程中常會添加多種食品添加物、防腐劑及色素，影響DNA鑑定的質與量；使用「微基因條碼」DNA序列比對方法，放大的基因片段比傳統方法還短，可以克服海鮮食品加工後原來DNA序列斷裂成數個片段的難題，也能解決一次只能檢測一種物種的困境。

陽明食安所教授楊登傑團隊，同步開發出目前最快能檢測食品中16種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）的方法。PAHs是一級致癌物，多發生在吸入含有此化合物的空氣，如野火燃燒、瀝青焦油，或是吃下燒烤食物。過去檢測經常得花一小時，且檢測數量有限，楊登傑的檢測方法可在18分鐘內同步檢測16種PAHs，是目前已知全世界最快速的檢驗方法，可提升國內食品安全檢測的速度。這項方法也獲得今年科技部的未來科技突破獎。

另陽明大學食安所舉辦成果發表會，除宣布上述突破性科研成果外，也舉辦「影食競賽」與食品安全論文競賽，「影食競賽」分別由國立高雄科技大學湯宏為同學及許振偉老師團隊的「世紀之毒戴奧辛」，北市立陽明高級中學楊博勛、黃永臻、蕭孟婷、林采妮同學及施芳靳老師團隊的「食破添驚」獲得首獎。

(旺報 )

她生理期前一周吃豆腐竟減肥5公… 反毒行動車起跑 現場提供快篩試…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。