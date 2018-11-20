搭台灣好行泡湯趣！賞朱銘雕像打太極、金山老街嚐美味

2018年11月20日 10:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序秋冬，正是泡湯好時機！來北海岸走走吧！石門洞海蝕地形、極北富貴角燈塔、看朱銘雕像打太極、金山老街嚐美味！ 為推廣國內低碳自助旅遊，吸引民眾搭乘大眾交通工具前往北海岸旅遊，北觀處於本週的ITF台北國際旅展促銷「台灣好行-皇冠北海岸線」四款旅遊套票，優惠下殺8折起，另有滿額刮刮樂活動，

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朱銘美術館依山傍海，景觀相當宜人。（本報系資料照）

北海岸四季各有風情，具備多元特色，「台灣好行-皇冠北海岸線」旅遊景點接駁服務，從淡水捷運站發車，串聯北海岸雙灣-淺水灣及白沙灣戲水賞海天一色、石門洞海蝕地形、極北富貴角燈塔、筠園憶鄧麗君、朱銘美術館藝術薰陶、金山老街品美食、加投里享金山萬里溫泉泡湯樂趣、2018亞洲10大打卡熱點-野柳地質公園觀女王頭，以及龜吼漁港嘗海鮮等景點，共計14站。前往北海岸不用費心駕車即可愜意體驗北海岸多樣風貌。

為了回饋長久以來支持皇冠北海岸線的民眾，帶動更多人潮前往北海岸泡湯、賞景、嘗美食，北觀處特別於2018 ITF台北國際旅展皇冠北海岸線I1308攤位，促銷今年推出之四款旅遊電子套票，優惠下殺八折起，每日各限量15套，套票內含北北基好玩卡交通暢遊一日劵。

面向太平洋的北海岸，在夕陽餘暉下更顯美麗。（達志影像／shutterstock提供）

使用當日可搭「台灣好行皇冠北海岸線」等5條北部好行路線，亦可搭乘臺北捷運、臺北市及新北市公車、野柳地質公園及朱銘美術館門票、風藝術營區彩繪風箏、下午茶美食、泡湯加餐點等4種組合，持一卡即可暢遊北海岸。其中「好湯饗宴」有優惠。旅展期間，單筆消費滿500元，加碼贈送限量刮刮樂一張，張張有獎。

今年冬天，北觀處邀請大家搭乘台灣好行皇冠北海岸線到北海岸，白天慢遊各大旅遊景點，晚上於金山萬里享受溫泉泡湯樂趣，來趟兩天一夜樂活輕旅行!

(中時電子報)