「一例一休」修法藍綠打架 陳宜民撤告王定宇不起訴

國民黨立委陳宜民(如圖)撤告，王定宇獲不起訴。（中時資料照）

友善列印
中時

立法院2016年12月審議攸關「一例一休」的《勞動基準法》修正案時，朝野立委為爭奪主席台，爆發肢體衝突，國民黨立委陳宜民控告民進黨立委王定宇涉嫌殺人未遂、傷害等罪。今年3月，前立法院長王金平出面協調，2人和解，陳宜民日前撤告傷害罪，另檢方認為殺人未遂罪嫌不足，台北地檢署今早將王定宇不起訴。

2016年12月6日，立法院日前審議一例一休修正法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，王定宇與陳宜民發生扭打。

事後陳宜民指控，王定宇是直接衝向他，對他攻擊，不但掐他脖子、以左手提他領子，右手抬他大腿，試圖要把他從主席台丟下去，主席台距地面超過150公分，他當時上半身已經懸空，如果當時他被王定宇翻過去，由於下面都是議事桌，傷勢難以預料，因此控告王定宇涉嫌殺人未遂、傷害罪。

事隔1年多後，今年3月21日，前立法院長王金平出面調解，王定宇向陳宜民致歉，此風波也和解落幕。王定宇感謝王金平的促成，表示2人都是第9屆的菜鳥立委，因為議事衝突造成不便與傷害，感到非常抱歉。

今年10月4日，雙方遞狀向檢方送交有王金平作見證人和解書，11月7日，陳宜民再遞狀撤告傷害罪部分，至於殺人未遂罪因屬非告訴乃論之罪，檢方認為罪嫌不足，今將王定宇不起訴。

(中時 )

沒大沒小 ！男童揮衣要女客讓位 … 離譜！ 電線掉落害婦人摔車枉死 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。