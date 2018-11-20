「一例一休」修法藍綠打架 陳宜民撤告王定宇不起訴

2018年11月20日 10:51 中時 陳志賢

立法院2016年12月審議攸關「一例一休」的《勞動基準法》修正案時，朝野立委為爭奪主席台，爆發肢體衝突，國民黨立委陳宜民控告民進黨立委王定宇涉嫌殺人未遂、傷害等罪。今年3月，前立法院長王金平出面協調，2人和解，陳宜民日前撤告傷害罪，另檢方認為殺人未遂罪嫌不足，台北地檢署今早將王定宇不起訴。

2016年12月6日，立法院日前審議一例一休修正法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，王定宇與陳宜民發生扭打。

事後陳宜民指控，王定宇是直接衝向他，對他攻擊，不但掐他脖子、以左手提他領子，右手抬他大腿，試圖要把他從主席台丟下去，主席台距地面超過150公分，他當時上半身已經懸空，如果當時他被王定宇翻過去，由於下面都是議事桌，傷勢難以預料，因此控告王定宇涉嫌殺人未遂、傷害罪。

事隔1年多後，今年3月21日，前立法院長王金平出面調解，王定宇向陳宜民致歉，此風波也和解落幕。王定宇感謝王金平的促成，表示2人都是第9屆的菜鳥立委，因為議事衝突造成不便與傷害，感到非常抱歉。

今年10月4日，雙方遞狀向檢方送交有王金平作見證人和解書，11月7日，陳宜民再遞狀撤告傷害罪部分，至於殺人未遂罪因屬非告訴乃論之罪，檢方認為罪嫌不足，今將王定宇不起訴。

(中時 )