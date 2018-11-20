高雄》扭曲昔日發言 連勝文轟陳其邁：這種氣度還想做市長？

國民黨中央委員連勝文(左)稍早發文稱民進黨高雄市長候選人陳其邁(右)扭曲昔日發言，怒轟「這種氣度還想做高雄市長？」。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長一役，國民黨候選人韓國瑜、民進黨候選人陳其邁昨進行辯論，其中在交叉詰問時，陳其邁提到國民黨中央委員連勝文在選台北市長時曾說「台北挖石油」，讓連勝文覺得被扭曲，怒轟「這種氣度，還想做高雄市長？還是先學會做人，至少先學會不要扭曲變造別人的發言再説吧！」

陳其邁昨質疑韓國瑜說要作為台灣首富，但要怎麼做卻從來沒有告訴大家，「我剛剛聽到現在，你還在講太平洋挖石油的事情，你要解決財政問題，連勝文在選市長的時候，他都提到說只要台北挖到石油，他都做得比汶萊要好」。陳其邁說韓現在解決財政問題，還在講挖石油問題，怎麼創造就業機會、怎麼產業升級都絕口不提。「那你通往台灣首富的路徑到底是什麼呢？你沒有目標，沒有方法，那你的具體策略是什麼？假如你都沒有達到目標的方式，那這個跟詐騙集團有什麼兩樣？」

對此，連勝文發文指出，昨晚辯論仍可見陳其邁不斷扭曲韓國瑜發言，「尤其當韓國瑜已經拿經濟部的資料，說明海外探勘石油的可能性時，他無法反駁，居然開始亂牽拖，扭曲我過去的發言，說我要在台北挖石油！」

連勝文提及，當初他接受「新聞會客室」沈春華訪問有關社福政策時分析，想要擴大社福支出，必須先想清楚財源，因為很多施政都卡在財源。他開玩笑説「如果我們今天回去睡覺，第二天起來，台北市政府門口前突然噴出石油來，你食衣住行、吃喝玩樂我都包，但這件事不可能發生，如果有石油，我會弄得比汶萊更好。」用淺顯的例子闡述推行社福政策時，資金的重要性。

未料陳其邁罔顧事實，持續扭曲韓國瑜的發言，甚至還變造他過去的發言，但當別人質疑他，他卻只會用尖酸刻薄的言語做人身攻撃，這就是典型的雙重標準！連勝文怒轟陳其邁「這種氣度，還想做高雄市長？還是先學會做人，至少先學會不要扭曲變造別人的發言再説吧！」

(中時電子報)

文章來源：連勝文臉書

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