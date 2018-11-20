反毒行動車起跑 現場提供快篩試劑驗毒

2018年11月20日 11:00 中時 林志成

教育部、衛福部、法務部、內政部所打造的「反毒行動車」起跑，11月10日在桃園是第一站，結合社子國小親職日及埔心牧場所舉辦的全國童軍大會展開，之後會在北、中、南東進行14個月的反毒巡迴教育，現場並提供免費快篩試劑讓民眾檢測。

在「反毒行動車」裡面，提供各種反毒資訊，包括說明毒品對於生理健康的危害、解釋毒品的迷思、瞭解拒絕毒品的技巧以及求助的管道外，也摘錄許多真實案例，讓民眾更容易瞭解。

為了提升民眾參與興趣，「反毒行動車」還設計了「戒毒拉一把」、「毒害之臉」及「投向健康」等互動遊戲，車上還配備液晶電視等多媒體器材，輪流撥放反毒微電影得獎作品等宣導影片；另外各類型新興毒品做成模型供民眾觀看，提醒民眾提高警覺，不可誤觸毒品的陷阱。

教育部表示，「反毒行動車」的車體是選用3.5噸貨車進行改裝，目的是希望藉由貨車的機動及便利性，將反毒訊息帶進社區、學校，並深入到偏鄉地區，車身主題使用的是象徵知識與智慧的貓頭鷹，代表教育部長年推動反毒行動，另貓頭鷹在邵族是代表「吉祥」的報喜靈鳥，意味著行動車的出現為社區及校園帶來吉祥與平安。

此外，「反毒行動車」並提供免費快速篩檢試劑，如果有家人、朋友正面臨藥物濫用的困擾，均可向現場毒品危害防制中心的專業講師洽詢，或撥打戒成專線0800770885，便於關懷資源及早介入，提升成功戒癮率。

教育部表示，反毒行動車在完成桃園巡迴之旅後，明年1月起將陸續開往基隆市、宜蘭縣、新北市、臺北市、新竹縣及新竹市展開共14個月的反毒巡迴教育。如有意申請行動車前往宣導，可洽各縣市毒品危害防制中心辦理，或可掃描QR Code加入反毒行動車FB粉絲專頁及IG官方帳號追蹤動態。

(中時 )