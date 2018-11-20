實習博覽會 5成企業將實習列入未來年資

國立台北科技大學20日舉辦首屆「實來運轉-2018實習博覽會」

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旺報

實習年資不浪費！國立台北科技大學20日舉辦首屆「實來運轉-2018實習博覽會」，提供300個以上實習機會，近5成企業規畫實習年資列入未來留用的年資福利，更有參展企業祭出28K以上的實習津貼網羅優質學生。

為拉近企業與學生距離，媒合更適切實習機會，台北科大20日在該校第六教學大樓1樓中庭、科研大樓1樓中庭及新生軸線，舉辦首屆「實來運轉-2018實習博覽會」。校方表示，有別於每年3月針對應屆畢業生的「徵才博覽會」，台北科大特地在寒假之前舉辦「實習博覽會」，招募實習職缺包括學期實習（2019年2月到6月）、2019年暑期實習（2019年7月到8月），參展企業有光寶科技、仁寶電腦、研華科技、東和鋼鐵、璞永建設、永豐銀行等50家企業，提供300個以上實習機會。

台北科大校長王錫福指出，台北科大每學年度至少1200位學生赴業界實習，加上課程務實，與業界無縫接軌，讓台北科大畢業生深受企業青睞。期望這次實習博覽會增進學生與企業雙方面對面接觸機會，為企業儲值就業戰力，為學生提升職場競爭力。

本屆實習博覽會中，參展的9成企業給予實習生勞保保障，且近5成企業規畫實習年資列入正式人員工作年資的留用福利，而近9成企業任用該校校友。

避免學生現場重複填寫紙本履歷的困惱，台北科大設計「實習媒合平台」，提供實習履歷投遞無紙化服務。學生可在活動前，先上實習媒合平台填寫實習履歷並註冊，活動當日只要登入平台掃描企業條碼，到企業攤位瞭解實習細節後，投遞電子履歷，企業端也能在媒合平台收到即時動態履歷。

(旺報 )

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