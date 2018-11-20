韓流被人渣文本批「藍營把希望全押空心包子」

圖為韓國瑜。（林宏聰攝）

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中時電子報

昨天高雄市長候選人公開辯論，國民黨候選人韓國瑜跟民進黨候選人陳其邁正面交鋒，對此，「人渣文本」周偉航表示，「講點真心話，我覺得深藍蠻慘，把整個社群的政治希望都全押在一個空心包子上面。」被網友們砲轟「包子空心是包容各式口味！」、「陳其邁只會抓牛角尖刻薄攻擊對手，能證明他很懂市政？」

在辯論上韓國瑜在結論時大發豪語，若真的當選高雄市長誓言為高雄拚經濟外，「當選後若貪汙，我放棄假釋關到死」。陳其邁則以自身人格擔保「我是弊案絕緣體」。而周偉航則在臉書發文，說深藍陣營已經變成「辯論從來就不會影響大選結果，只是讓雙方自爽」的說法。

隨後周偉航又說，其實韓國瑜還是有機會贏，選舉變數多很難講，「但空心到這種程度，命格再硬也撐不了多久，砸掉江山的永遠是自己人。」認為在旁邊煽風點火的要負最大責任，但一個陣營沒有會檢討反省的角色。

但是網友們對這番言論卻絲毫不買帳，「難道民進黨就不空心？20年了高雄為何又老又窮」、「耳朵長繭，當然什麼都聽不見。韓國瑜明明說了很多，陳其邁都像聽不到似的，一直說韓什麼都不懂，只打挖石油和摩天輪，氣度也不夠，太刻薄」、「簡單地說：韓國瑜想解決問題，陳其邁想解決韓國瑜」、「陳其邁真的很用功在編預算！唯一沒做的就是宣誓有貪汙就關到死。」

(中時電子報)

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