日本女友被打到鼻青臉腫 「胡歌接班人」認了家暴

2018年11月20日 11:00 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

蔣勁夫女友身體多處瘀青。（圖／翻攝自IG)

蔣勁夫認了家暴道歉。(圖／翻攝自微博)

大陸男星蔣勁夫因演出《軒轅劍之天之痕》爆紅，被譽為「胡歌接班人」，不過之後事業表現平平，今年4月和公司解約後到日本留學，7月時認愛日本女友中浦悠花，未料，才交往沒多久，上月他就刪光恩愛照疑似情變，後又爆出他在日本失蹤，今(20日)中浦悠花在IG曬出鼻青臉腫照，稱「蔣勁夫行蹤不明這件事的確與我有關」，疑指控他家暴，蔣勁夫稍後也在微博發聲，認了這件事。

蔣勁夫前往日本留學後，不時會在IG分享生活點滴，7月認愛中浦悠花，常曬合照放閃，還戴她回家見父母，不過上月他突刪光恩愛照，兩人更取消關注彼此IG，疑似情變，後蔣勁夫傳出在日本下落不明，今中浦悠花就在IG貼出受傷照，表示「最近這段時間，讓關心我的大家擔心了，我，中浦悠花還健在。蔣勁夫行蹤不明這件事的確與我有關，應律師和搜查相關人員的要求，恕我不便透露過多」。

照片可看出她鼻青臉腫，身體多處瘀青，似乎被家暴，對此，蔣勁夫也在微博發文，認了家暴一事，「這一個月一直在懺悔和悔恨中度過」，他除了和中浦悠花道歉，也對不起傷害了她的家人，「不論什麼原因，我都不應該動手，我為自己的行為感到羞愧，不做任何辯解，我會為自己的行為負起責任，接受懲罰。」他也向家人、朋友和支持他的人道歉，「讓你們失望了，對不起。」

貼文一出讓網友都超震驚，「不會吧，你真的家暴！」、「第一個在微博上承認自己家暴的男明星吧」，但也有人認為他不像會家暴，感覺是被設局，在微博掀起熱議。

(中時電子報)