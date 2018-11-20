孫安佐入學崇右 就讀沒學分的「隨班附讀」

孫安佐將就讀崇右影藝科技大學。（張穎齊攝）

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崇右影藝科技大學表演藝術學院長舒宗浩表示，孫安佐將進入崇右就讀演藝事業系的「隨班附讀」。（張穎齊攝）
對於孫安佐將入學，崇右影藝科技大學學生表示不擔心。（張穎齊攝）
對於孫安佐將入學，崇右影藝科技大學學生表示不擔心。（張穎齊攝）

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐在美國被控非法持有彈藥罪，昨（19）日在賓州法院被判處「刑滿獲釋」，預計6周後驅逐出境。崇右影藝科技大學表演藝術學院長舒宗浩表示，因接到多年好友孫鵬的電話，確認孫安佐將進入崇右就讀演藝事業系的「隨班附讀」，雖然沒有學分，但會要孫安佐出演防止暴力宣導校園安全的音樂劇，達到正面教育意義。

舒宗浩說，他是孫鵬就讀國光藝校的學長，和孫鵬夫婦也是多年好友，且看著安佐長大，過去幾年孫鵬夫婦常來觀賞本校學生舞台劇精彩演出，對崇右用心教育學生印象深刻，早在安佐要去美國讀書前，孫鵬就曾有意讓兒子來就讀崇右。

舒宗浩表示，安佐事件發生後，他在今年9月底、10月初接到孫鵬傳line說，希望讓兒子就讀崇右，並請託他來對安佐嚴加看館；但因為現在已經開學很久，所以他向校內推廣教育中心討論後，決定提供「只要滿18歲、具有高中職學歷、不具有正式學生身分及學分」的「隨班附讀」，並寄了一封同意書給孫安佐。

舒指出，至於隨班附讀的就讀資格與就讀時間點則等安佐回國後再檢視，仍須符合學校隨班附讀就讀規定；此外他也與孫鵬擬定了一個「防止暴力宣導校園安全」的音樂劇巡演計畫，希望在全國高中職巡演宣導，將此次安佐事件化為正面教育意義，也對校園防止暴力做出貢獻。

他解釋，隨班附讀就是類似「旁聽生」概念，目的是讓他能夠體驗校園生活，而音樂劇的目的是讓他將這事件的遭遇及體驗的心路歷程，透過表演呈現出來，且認為這是對崇右也有正面影響，在他沒有正式入學前，所有老師都會特別關注他。

「不會擔心，也不會害怕！」崇右學生面對記者訪問時表示，孫安佐已經知道自己的錯了，應該還要給他一點改過自新的機會，畢竟崇右也算是明星學校。

(中時 )

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