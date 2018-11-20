周杰倫力捧反從歌壇消失3年 「她」首吐霸凌內幕…

袁詠琳驚曝當年因周杰倫提攜出道，但也因為跟周董合作而遭爆霸凌。(中時資料照片)

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中時電子報

創作歌手袁詠琳不僅歌聲清亮、外型亮麗， 且2009年一出道就受到天王周杰倫提攜力捧，欽點合唱〈流沙〉，還帶著她巡演，讓袁詠琳很快打開知名度，但星路卻沒因此順遂，反倒因幫周董暖場、陪唱，遭到對方的粉絲攻擊，加之第二張專輯銷售不如預期，新專輯又寫不出讓老闆楊峻榮滿意的作品，因而長達3年時間迷失方向，一度跟遠在美國的母親說找不到初衷想退出，後來靠宗教的力量才漸漸走出低潮。

袁詠琳出道時因跟周董合唱而被廣泛認識，沒想到歌手路卻走得坎坷，一度從歌壇蒸發3年時間，據《蘋果》報導，當年她因周杰倫賞識而出道，還被天王帶著開巡迴演唱會，沒想到這點竟成了她闖蕩星途的一大滯礙，她受訪時表示 當年不僅飽受網路霸凌，且跟周董巡演6年期間，經常被噓下台，說她不配跟周杰倫合唱，還笑她眼睛小、嘴巴大「又黑又醜像傭人」、「唱歌像狗一樣難聽」，甚至前年周董跟阿妹合唱〈不該〉她也中槍，直呼阿妹才配跟周杰倫合作，她根本不配！

這些霸凌聲浪大大打擊袁詠琳，加上她寫不出滿意的作品，導致演藝路就此停滯了3年，迷失自我的她上台表演失魂落魄，回家則又足不出戶，最常曾經2星期沒出門，也有了憂鬱症傾向，一度不想再唱，所幸後來靠著每周跟教會心理醫師傾訴才漸漸轉念，事業上雖然仍沒發片，但嘗試了戲劇、綜藝，還得混血男星紀亞文交往相伴，雖然5年感情仍在今年畫下句點，但仍舊幫助袁詠琳走出低谷，今年初發行了EP《此刻 正好》。

談到感情，袁詠琳在低潮時期跟紀亞文交往，5年來分分合合，最終因男方想拚事業而女方想結婚，理念不同因此和平分手，如今彼此還是有碰面機會，但就是「公事公辦」， 她強調不會復合，也表示現在追求者不少，多是圈外人上班族，但她不急著談戀愛，袁詠琳也透露之所以對感情如此沒安全感，可能跟單親家庭出身及在美國遭霸凌的童年有關，在德州長大的她，小時候看爸媽在加成天吵架，讓她不喜歡待在家，去了學校又受到種族歧視，白人同學還嫌棄她的中式便當很臭，不願跟她坐在一起，讓她只好在廁所吃飯，所幸在華人教會扶持下，她才度過這段悲慘的童年。

袁詠琳因為父母的關係，讓她一度懷疑自己是不是也會像爸媽一樣，沒辦法擁有幸福的婚姻，同時她也有了一個觀念，就是若結婚絕對不離婚，因此對感情相當慎重，而很喜歡小孩的她，意識到自己年紀不小，曾想過凍卵，但聽說過程很痛很辛苦，因此暫時不作，打算給自己一年時間，若這之後還是無法覓得良人，則會先去凍卵，希望趁年紀還可以時，保住卵子的品質。

(中時電子報)

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