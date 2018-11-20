為保住民進黨執政 他批台獨寧可賠上金馬和奧運會籍

2018年11月20日 11:14 中時電子報 邱文秀

紀政說「難民都可以參加奧運，有什麼好怕的」，引發議論。（本報系資料照片）

日前金馬獎頒獎，記錄片導演傅榆在台上發表台獨宣言，引發軒然大波，擔任「主人」的導演李安也說「我累了」，「飛躍羚羊」紀政則是一意孤行推動「東奧正名」公投，如今中華奧會遭到國際奧會停權或是除籍的機率非常高。前立委孫大千在臉書批評「看起來，台獨人士寧願賠上了金馬奬和奧運會籍，也要保住民進黨的執政權。」

日前金馬獎頒獎，胡歌、鄧超、孫儷等多位大陸人氣演員前來共襄盛舉，記錄片導演傅榆卻任性在台上發表台獨宣言，讓擔任主席的李安卻無端「被不熟的客人呼了一巴掌」，會後敏感的政治議題狂燒不止。

金馬沾染政治話題，李安在後台時表示，台灣是個自由開放的地方，參加影展的人是客人，「他們講什麼我也不能說怎樣，藝術就是藝術，很純粹的，希望大家尊重這一點，給電影人一種尊重。」發言時難掩無奈神情。面對記者連番提問，李安說出「不講了、不講了我已經很累了。」

目前每個月還在領台灣納稅人錢、頂著台灣體育榮耀的「飛躍羚羊」紀政小姐，目前卻無視台灣運動員的權益，一意孤行推動「東奧正名」公投，如今中華奧會遭到國際奧會停權或是除籍的機率非常高。

前立委孫大千在臉書批評「看起來，台獨人士寧願賠上了金馬奬和奧運會籍，也要保住民進黨的執政權。」

他說，長久以來，金馬奬之所以能夠成為兩岸三地的年度影壇盛事，是因為一直秉持著，「只談藝術，不談政治」的原則。可惜的是，在今年，因為一位紀錄片導演的刻意設計，將數十年的心血毁於一旦。

孫大千說，不管你秉持了什麼樣的政治立場和價值主張，都沒有資格任意踐踏影壇前輩們小心翼翼所維護的一片藝術淨土。開此惡例，以後得奬者人人上台宣揚各自的政治訴求，這究竟是金馬奬的頒奬典禮？還是另外一場政見發表會了呢？為什麼少數人的言論自由可以犧牲大多數人的共同利益呢？

對於每天辛苦的在運動場上流汗練習，刻苦訓練的台灣運動選手來說，能夠在國際體壇上發光發亮，是他們畢生的夢想。台灣一旦失去了奧運會籍，將永遠斷送掉他們為個人和國家爭取榮耀的機會。

然而，孫大千說，在一群別有居心的政治運動員的推動之下，一個毫無實質意義的「東奧正名公投」，毫無疑問的，將會破壞掉台灣長期在國際奧運當中所堅持的「只談運動，擱置爭議」的原則。甚至，可能進一步的導致國際奧會撤銷中華奧會的會籍資格。

他表示，在金馬奬頒奬典禮上，宣揚台獨主張，毁掉了年度的金馬盛事，台灣就會獨立了嗎？推動東奧正名公投，葬送了中華奧會的會籍，台灣就可以在國際奧運正名了嗎？其實，這一切只不過是為了11月24日的選舉吧？

(中時電子報)