高雄》發言被扭曲 連勝文轟陳其邁：先學會做人

2018年11月20日 11:20 中時 周毓翔

高雄市長候選人韓國瑜、陳其邁昨天進行世紀大辯論，辯論過程中陳其邁提及國民黨中央委員連勝文在競選台北市長的過程中也提到「只要台北挖到噴石油他會做得比汶萊還好」，連勝文今天在臉書駁斥，連勝文批評陳其邁枉顧事實，還扭曲韓的發言，「這種氣度，還想做高雄市長？還是先學會做人，至少先學會不要扭曲變造別人的發言再説吧！」

連勝文表示，昨晚韓國瑜與陳其邁辯論，可以看見陳還是不斷的在扭曲韓國瑜的發言，尤其當韓國瑜已經拿經濟部的資料，說明海外探勘石油的可能性時，他無法反駁，「居然開始亂牽拖，扭曲我過去的發言，說我要在台北挖石油！」

連勝文澄清，當初他接受「新聞會客室」沈春華訪問有關社福政策時分析，想要擴大社福支出，必須先想清楚財源，因為很多施政都卡在財源。他開玩笑説「如果我們今天回去睡覺，第二天起來，台北市政府門口前突然噴出石油來，你食衣住行、吃喝玩樂我都包，但這件事不可能發生，如果有石油，我會弄得比汶萊更好。」他強調自己是用淺顯的例子闡述推行社福政策時，資金的重要性。

連勝文批評，陳其邁枉顧事實，不僅持續扭曲韓國瑜的發言，甚至還變造我過去的發言，但當別人質疑他，他卻只會用尖酸刻薄的言語做人身攻撃，「這就是典型的雙重標準！」

(中時 )