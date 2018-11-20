中市青年希望工程 深耕技職教育發展

2018年11月20日 11:28 中時 陳世宗

台中市政府教育局推動「青年希望工程」，搭配技術及職業教育發展中心、產學訓用人才培育資訊網，在倡導技職教育價值、推動青少年生涯發展教育、發展創新多元產學合作模式等3大面向持續深耕。

教育局指出，在倡導技職教育價值方面，與勞工局及客家事務委員會合作，結合巧聖仙師文化祭、職場達人新秀表揚，激發學生學習興趣及動機，透過技藝競賽及成果展、技職博覽會等活動，引導學生多元學習、適性發展。

教育局表示，在推動青少年生涯發展教育方面，教育局舉辦國中階段生涯融入領域教學工作坊，鼓勵教師充實教案設計能力、規劃探索營隊，帶領學生從不同角度瞭解各行業內涵。並開辦國中技藝教育課程、與勞工局合作編彙勞動教育教材、推動種子教師培訓、勞動教育講座及勞動知識王競賽活動，讓學生充分進行職業試探，也鼓勵各國中、高中職與大專院校合作舉辦技職教育宣導體驗。

教育局說，在發展創新多元產學合作模式方面，台中市技術及職業教育發展中心邀請各產業公協會、職訓單位、大學端共同成立產官學研聯盟，在水電技術、木工機械、AI人工智慧、綠能及航太等領域，開發多元產學合作模式；並舉辦ACGV(動畫、漫畫、遊戲、影視)營隊，鼓勵發展。

教育局強調，將持續鏈結相關局處、在地產業及大學資源，開展多元產學合作創新模式、深化產業技術人才永續培育。

(中時 )