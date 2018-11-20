台南不只有古蹟！飯店玩藝術！鬥牛犬、彩虹邀「七迌」

2018年11月20日 11:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台南文學耆老葉石濤先生曾說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。府城台南不只有孔廟、延平郡王祠、赤嵌樓等！秋冬有關仔嶺溫泉、府城美食節等，連台南飯店也有「藝」思！

台南名勝古蹟「赤嵌樓」夜景。（達志影像／shutterstock提供）

台南老爺行旅2018年底攜手工業技術研究院，將揚名國際卻鮮為人知的在地隱形技術，透過七組充滿藝術綺想的創作人，結合設計，融入於旅宿空間中，打造出七間風格獨具且充滿美好生活意涵的「七迌人」主題住房，可愛法國鬥牛犬、浪漫彩虹、大型彈珠檯等讓住房也成為另種樂趣。

【台南老爺行旅】環圓│七迌人主題房_宏遠興業 （變色龍布料-變色後）。（台南老爺行旅 提供）

藉由台灣最大產業技術研究機構「工研院」的媒合，七種獨家研發技術轉換為樂趣滿點的空間設計推手。《環圓》，由南台科技大學以台南古城牆的圓環為概念，結合機能服飾面料大廠「宏遠興業」獨家研發的變色龍布料，利用開啟閃光燈才會形成的絢麗光彩，帶給入住旅人意外的驚喜；定風閣以其擅長的金工技藝，與知名運動品牌御用的緹花織帶製造商「仁美商標」合作，利用全世界僅有12台的織繡機器，創造出洗滌疲憊、休憩於自然的《山水雲間》。

【台南老爺行旅】消失的森林│七迌人主題房_虹牌油漆。（台南老爺行旅 提供）

港籍插畫家則運用台灣塗料第一品牌「虹牌油漆」的精細調色技術，首次入駐台南老爺行旅現地創作，以人類誤闖動物最後一塊淨土之隱喻，繪作出反思生態的《消失的森林》；半糖去冰法鬥將其招牌創作鬥牛犬角色，透過回收紙材與「成大昶閎」獨家研發的水庫淤泥改質技術，勾勒出數隻療癒身心、童趣滿點《法國鬥牛犬》。

【台南老爺行旅】法國鬥牛犬│七迌人主題房_成大昶閎。（台南老爺行旅 提供）

台南應用科技大學取材朱自清散文作品《春》，結合刺繡界龍頭品牌「嘉方實業」的蕾絲面料，編織出春情詩意的休憩時光；崑山科技大學則以探索府城為發想，搭配專注開發環保面料「誠佳科紡」的貝殼紗，打造大型彈珠檯碰撞出充滿驚奇的《城市探索—台南6+！》。

【台南老爺行旅】街的乒乓│七迌人主題房_彩虹來了。（台南老爺行旅 提供）

號稱全球最會自嗨的一條街—正興街，以《街的乒乓》表達街區日常對話與拌撋情感，透過「彩虹來了」的拼接碎布與正興街知名裝飾物「廢棄紙箱」，翻轉客房原有的純白牆面意象，並將沙發區改造成長型桌球桌，蹦發出互動滿分的七迌風格。

(中時電子報)