僑委會機密預算較去年增一成 立院預算中心促檢討

2018年11月20日 11:31 中時 陳建瑜

僑委會去年首度編列今年度「機密預算」引發外界質疑。然僑委會今年不但編列明年度機密預算1.2億，還較今年度法定預算9千多萬增加9百多萬，增幅達10.73%。立法院預算中心報告指出，僑委會應盡可能秉持公開精神，檢討縮減機密預算規模，供民眾監督。

立法院外交及國防委員會明審議僑委會主管機密及公開預算。僑委會明年度預算共計編列13億1288萬1千元，包括公開預算12億999萬3千元，機密預算1億288萬8千元，較今年度法定預算數15億4623萬2千元，減少2億3335萬1千元，減少比率為15.09％。

就機密預算部分，僑委會去年首度編列今年度機密預算1億849萬元，占僑委會整體預算7.02%，卻遭到藍委質疑，包含輔助海外僑校自聘教師，及僑生教師生活津貼獎勵海外僑校教師、輔助海外僑台商組織舉辦台灣美食推廣活動等5項都列入機密預算，最終僑委會將前述1556萬9千元項目轉列公開預算，降為9292萬元。

不過，僑委會今年編列明年度的機密預算中又增加若干項目，較今年度機密預算增加996萬7千元，增加幅度達10.73%。

立法院預算中心報告表示，僑委會為確保國家安全及僑界利益，自107年度起編列機密預算，但仍宜依照《政府資訊公開法》及《國家機密保護法》所秉之儘其可能公開精神，以「於必要之最小範圍內為之」原則檢討縮減機密預算規模之可能性，供立法院審議並供全民監督。

(中時 )